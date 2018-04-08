Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак, находящихся без сопровождающего лица, с последующим содержанием до 3-х дней. Согласно материалам тендера, всего необходимо отловить почти 1,5 тысячи особей. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.
При отлове не допускается жестокое обращение с животными в соответствии с этическими нормами, а также не допускается использование отравленных приманок. Транспортировка пойманных собак должна осуществляться в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил перевозки животных. Все автомобили с экипажами должны быть оборудованы ГЛОНАСС.
Мероприятия по отлову в весенний, летний и осенний периоды должны проходить с 7 до 20 часов, зимой – с 7 до 18 часов. Работы необходимо выполнить до 26 декабря 2018 года.
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