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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

В выходные стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на человека. В этот раз все произошло в Сызрани. Мужчина шел по двору домов 21-23 по улице Локомобильной. Метрах в 50 от него была стая бродячих собак. По словам сызранца, 
19 февраля 2018, 08:14
В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено

В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено

В Сызрани уже почти неделю ищут хозяев для собаки породы алабай, который обитает в Рамено у местного магазина. Об этом пишут в паблике «По секрету Сызрань» соцсети «ВКонтакте».
 
«Пес внушительных размеров и будет хорошей охраной», - отмечает автор 
18 февраля 2018, 04:56
В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Ставропольском районе Самарской области свора бродячих собак покусала ребенка во дворе школы. Инцидент произошел 20 января в населенном пункте Выселки. Пострадавший 9-летний мальчик попал в больницу. Медики насчитали у него три раны от укусов. Его уже выписали из больницы.

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1 февраля 2018, 05:39
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