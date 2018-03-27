В Самарской области отменили дополнительные ограничения на продажу алкоголя в жилых домах. Они касаются заведений общепита и торговых точек, которые распложены в жилых многоквартирных домах. Во вторник, 27 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за поправки в областной Закон «О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции». По требованию прокуратуры региональное законодательство было приведено в соответствие с федеральным. Подробности в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
|
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области
|
27 марта 2018, 04:29
|
Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области
Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, …
|
21 марта 2018, 07:02
|
В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество
|
21 марта 2018, 11:56
|
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам
|
20 марта 2018, 01:03
|
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле
Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. …
|
20 марта 2018, 11:49
|
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару
|
14 марта 2018, 12:00
|
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару
|
13 марта 2018, 01:32
|
Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района
Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта …
|
12 марта 2018, 11:07