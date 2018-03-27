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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Вдохнуть и не дышать: об экологической обстановке в Самарской области

Жители Самарской области всерьез обеспокоены экологической обстановкой в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля за вредными выбросами крупных предприятий, расположенных рядом с Новокуйбышевском, Тольятти и Отрадном. По закону о защите окружающей среды на каждой заводской трубе должны быть установлены измеряющие приборы, 

21 марта 2018, 07:02
В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

В губдме рассказали о возможном обнулении налога на движимое имущество

С 1 января все компании Самарской области должны перечислять в бюджет 1,1% от стоимости купленного транспорта и оборудования. А с 2019 года - уже 2,2%. Это не касается лишь аграриев и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. При этом 

21 марта 2018, 11:56
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в кафе, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

14 марта 2018, 12:00
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта 

12 марта 2018, 11:07
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