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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
 
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте 
24 декабря 2016, 04:51
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В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

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Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас 

22 декабря 2016, 12:37
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ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG

Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
В частности, речь 

19 декабря 2016, 04:49
На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

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Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» проведут в 2017 году. Средства на это выделят из регионального бюджета. Конкурс на определение подрядчика будет проведен в начале года, работы стартуют с наступлением дорожного сезона, по предварительным прогнозам - в апреле.
Напомним, 

13 декабря 2016, 05:47
В Самарской области федеральные дорожники отремонтировали методом санации более десятка труб

В Самарской области федеральные дорожники отремонтировали методом санации более десятка труб

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» отремонтировало с помощью светополимерно-тканевых рукавов 17 водопропускных труб общей длиной 443,3 метров на федеральных трассах М-5 «Урал», А-300 «Самара-Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» в Самарской области.
Водопропускные трубы – это конструкции, установленные под автомобильными 

2 декабря 2016, 05:30
Площадь Славы в Самаре подорожала

Площадь Славы в Самаре подорожала

В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.

Согласно техзаданию, исполнителю нужно 

25 ноября 2016, 03:54
ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предлагает меры налогового стимулирования компаний, при которых можно не индексировать тарифы ЖКХ на протяжении пяти лет. Как информируют отечественные агентства, об этом в Госдуме заявил глава службы Игорь Артемьев в ходе «правительственного часа».
По словам руководителя, теперь тарифы выше 

16 ноября 2016, 03:51
ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple

ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple

Федеральная антимонопольная служба РФ намерена вернуться к делу о ценообразовании на смартфоны iPhone, которые реализуются на российском рынке. Масштабное расследование, которое стартовало в 2015 году, может возобновиться. ФАС опять подозревает компанию из США в том, что именно она устанавливает ценовой 

7 ноября 2016, 10:05
В блогах: ход реконструкции склона площади Славы

В блогах: ход реконструкции склона площади Славы

Блогер taburent выложил фотоотчет о ходе реконструкции склона площади Славы. "Работы сейчас там ведутся, но не очень активно. Проектом предусмотрено размещение здесь фонтанов и амфитеатра. С высоты хорошо видно, где будут размещаться каскады. Старую лестницу заменили. Шагать стало комфортнее, 
23 сентября 2016, 09:00
ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством

ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством

В Федеральной антимонопольной службе России зашла речь об изменении схемы оплаты услуг ЖКХ. Их расценки, как говорят в ведомстве, должны находиться в прямой зависимости с качеством предоставления.
В частности, предлагается сделать дешевле плохие услуги. Работники ФАС станут подписывать специальные соглашения 

19 августа 2016, 02:24
В Самаре в реконструкцию площади Славы вложат ещё 12 млн рублей

В Самаре в реконструкцию площади Славы вложат ещё 12 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о новом тендере по капитальному ремонту площади Славы в Самаре. За второй этап работ, который продлится 150 дней, из региональной казны заплатят 12 миллионов рублей. Будут проведены демонтажные работы, установят монолитные железобетонные конструкции лестницы, уложат 
28 июня 2016, 01:38
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