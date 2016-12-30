ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.



В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте … На официальном каналепоявилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте