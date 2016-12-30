Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.
Напомним, конкурс объявили в конце ноября. За 3,5 миллиона рублей подрядчику нужно было подготовить документацию для благоустройства склона и приведения в работоспособное состояние сети электро- и водоснабжения, водоотведения и вентиляции на участке в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской. Согласно реестру торгов, на реконструкцию площади Славы за последние 2,5 года направлено почти 400 миллионов рублей. Около половины суммы стоило возведение стены «Гордость, честь и слава Самарской области».
|
ФИФА выпустила новый ролик о Самаре к ЧМ-2018, есть видео
На официальном канале FIFA на YouTube появилось новое видео про Самару, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу.
В описании к видео говорится, что город Самара «расположен в юго-восточной части Европейской части России в месте …
|
24 декабря 2016, 04:51
|
В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии
|
22 декабря 2016, 12:37
|
ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG
Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
|
19 декабря 2016, 04:49
|
На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта
|
14 декабря 2016, 04:51
|
Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной
|
13 декабря 2016, 05:47
|
В Самарской области федеральные дорожники отремонтировали методом санации более десятка труб
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» отремонтировало с помощью светополимерно-тканевых рукавов 17 водопропускных труб общей длиной 443,3 метров на федеральных трассах М-5 «Урал», А-300 «Самара-Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан» в Самарской области.
|
2 декабря 2016, 05:30
|
Площадь Славы в Самаре подорожала
В самарскую площадь Славы вложат еще 3,5 млн рублей. Тендер на разработку проекта капитального ремонта инженерных сетей на объекте в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской объявил департамент управления делами губернатора. Средства поступят из бюджета области.
Согласно техзаданию, исполнителю нужно …
|
25 ноября 2016, 03:54
|
ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения
|
16 ноября 2016, 03:51
|
ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple
Федеральная антимонопольная служба РФ намерена вернуться к делу о ценообразовании на смартфоны iPhone, которые реализуются на российском рынке. Масштабное расследование, которое стартовало в 2015 году, может возобновиться. ФАС опять подозревает компанию из США в том, что именно она устанавливает ценовой …
|
7 ноября 2016, 10:05
|
В блогах: ход реконструкции склона площади Славы
Блогер taburent выложил фотоотчет о ходе реконструкции склона площади Славы. "Работы сейчас там ведутся, но не очень активно. Проектом предусмотрено размещение здесь фонтанов и амфитеатра. С высоты хорошо видно, где будут размещаться каскады. Старую лестницу заменили. Шагать стало комфортнее, …
|
23 сентября 2016, 09:00
|
ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством
В Федеральной антимонопольной службе России зашла речь об изменении схемы оплаты услуг ЖКХ. Их расценки, как говорят в ведомстве, должны находиться в прямой зависимости с качеством предоставления.
|
19 августа 2016, 02:24
|
В Самаре в реконструкцию площади Славы вложат ещё 12 млн рублей
На сайте госзакупок опубликована информация о новом тендере по капитальному ремонту площади Славы в Самаре. За второй этап работ, который продлится 150 дней, из региональной казны заплатят 12 миллионов рублей. Будут проведены демонтажные работы, установят монолитные железобетонные конструкции лестницы, уложат …
|
28 июня 2016, 01:38