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98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области
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5 марта 2018, 01:25
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К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег
В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
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2 марта 2018, 03:06
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Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре
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28 февраля 2018, 05:13
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Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре
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26 февраля 2018, 09:55
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МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами
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19 февраля 2018, 01:46
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МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер
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5 февраля 2018, 09:51
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МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области
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31 января 2018, 04:07
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МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре
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30 января 2018, 03:19
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МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 29 января
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29 января 2018, 03:56
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В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер
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22 декабря 2017, 03:38
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После метели Самару сковали 8-балльные пробки
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13 декабря 2017, 06:00
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В Самару на два дня пришла метель
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13 декабря 2017, 11:19
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В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор
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7 ноября 2017, 05:12
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В Самаре рекламный щит рухнул на машину
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1 ноября 2017, 10:05
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре
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29 марта 2017, 05:07