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Материалы по теме:

98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

В Самарской области в уборке снега на важных дорогах задействовали 98 единиц техники, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Очистка идет на трассах М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Волгоград, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. Наиболее сложные участки дорог – подъемы 
5 марта 2018, 01:25
К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
2 марта 2018, 03:06
Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

В Самарской области из-за аномального мороза объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, с 1 по 3 марта в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, передает ГУ МЧС России по 
28 февраля 2018, 05:13
Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре

В Самаре болельщики «Крыльев Советов» с восьмого сектора помогли клубу в уборке снега на стадионе «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба «КС». На «Металлурге» идет подготовка к матчу четвертьфинала Кубка России.

В среду, 28 февраля, «Крылья Советов» принимают в Самаре 
26 февраля 2018, 09:55
МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

На сотовые телефоны самарцев приходят сообщения от МЧС, с предупреждениями об ухудшении погодных условий. «Будьте осторожны!» - предупреждает ведомство.

«На территории Самарской области с 19 часов 19 февраля до 7:00 20 февраля прогнозируются: местами сильный снег, слабая метель, на 
19 февраля 2018, 01:46
МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС передает, что в понедельник, 5 февраля, на территории региона ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сотрудники ведомства рекомендуют самарцам при усилении ветра «ограничить выход из зданий».

«Важно взять под 

5 февраля 2018, 09:51
МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

Штормовое предупреждение  в Самарской области продлено до 1 февраля.

Штормовое предупреждение в Самарской области продлено еще на сутки. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» на территории области с семи часов вечера 31 января до 7 утра 1 февраля прогнозируются: снег и 
31 января 2018, 04:07
МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

В Самарской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий: снег и сильный ветер. 

«На территории Самарской области с 19 часов 30 января до 19 часов 31 января прогнозируется снег, слабая метель, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. 
30 января 2018, 03:19
МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 29 января

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 29 января

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий на территории региона вечером в понедельник, 29 января.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 19 часов 29 января до 19 часов 30 января в Самарской области переменная облачность, 
29 января 2018, 03:56
В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили синоптики. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
После метели Самару сковали 8-балльные пробки

После метели Самару сковали 8-балльные пробки

Снежная метель спровоцировала заторы на самарских дорогах - пробки сейчас 8-балльные. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе как минимум до вечера четверга. При этом ветер усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки 

13 декабря 2017, 06:00
В Самару на два дня пришла метель

В Самару на два дня пришла метель

В среду в Самаре снова испортилась погода. Метель мела почти всю ночь, а в некоторых районах области не прекращается до сих пор.  По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. В  четверг его должно быть меньше, но ветер при этом 

13 декабря 2017, 11:19
В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

В Германии построен крупнейший в мире ветряк-аккумулятор

Конструкция дает возможность не только получать электроэнергию, но и хранить ее без вреда для окружающей среды.
Как рассказывают зарубежные информагентства, уникальные ветряки-аккумуляторы — не самые мощные в мире, но при этом они уже названы самыми большими на планете. Речь идет 

7 ноября 2017, 05:12
В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В среду, 1 ноября, в Самаре на улице Солнечной рекламный щит упал прямо на автомобиль. Фото с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. По сообщению МЧС, сегодня до 19 часов вечера по области ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в 
1 ноября 2017, 10:05
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

В среду, 29 марта, в Самарской области ожидается облачная погода с осадками – мокрый снег, возможно слабая метель, порывы ветра местами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС».

Горожанам, которых непогода застанет на 

29 марта 2017, 05:07
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