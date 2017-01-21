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В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года
Блогер kletskin_m рассказал, что в Самаре, несмотря на ужасную погоду, прошел митинг, посвящённый 99-летию Великой Октябрьской революции 1917 года. "Сбор был назначен у ракеты на проспекте Ленина. Там была организована полевая кухня с чаем и кашей. От ракеты колонна …
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8 ноября 2016, 05:45
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В Самаре вооруженные подростки совершили разбой на площади Революции
Самарские полицейские раскрыли уголовное дело о разбое на площади Революции. Подозреваемые – подростки. Потерпевший – тоже несовершеннолетний. На улице к 14-летнему школьнику подошли двое молодых людей, вооруженные предметом, похожим на пистолет, и отняли у него электронную сигарету, сообщили в ГУ …
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3 ноября 2016, 10:32
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В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки
В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
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21 сентября 2016, 05:40
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Ученые: У Ленина была редкая генетическая мутация
Ученые из США доказали, что Владимир Ленин был носителем редкой генетической мутации. По их мнению, причиной ранней смерти вождя мирового пролетариата стал мутирующий ген NT5E.
Исследователи Калифорнийского университета обратили внимание на тот факт, что при вскрытии головного мозга у Ленина были обнаружены практически окаменевшие …
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29 августа 2016, 09:46
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В Самаре пройдет митинг памяти зоозащитницы, убитой догхантером
9 июня в Самаре в поселке Управленческий рядом с ДК "Чайка" пройдет митинг против догхантеров, передает портал 63.ru. С помощью акции гражданские активисты надеются привлечь внимание властей к проблеме. Сыновья жестоко убитой в Самаре зоозащитницы Людмилы Сафоновой обратились к …
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4 июня 2016, 02:30
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Митинг протеста в Самаре
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9 марта 2016, 12:08
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В блогах: Депутат Матвеев хочет быть громче
Блогер и депутат Михаил Матвеев поинтересовался, "где в Самаре можно оборудовать машину звукоусиливающей аппаратурой"? "Ну чтобы орала на митингах... Чтобы, скажем, подъехал к чиновнику переговорить о нравственности - и разговариваешь с ним через два квартала. Это шутка, конечно. Просто …
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20 февраля 2016, 10:06
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Самарская областная научная библиотека осталась без имени
Региональное министерство культуры не поддержало инициативу Самарской областной научной библиотеки о присвоении ей имени Константина Грота - губернатора региона с 1853 по 1860 год, основателя первой городской публичной библиотеки и завещавшего учреждению личное собрание книг. Против переименования выступило движение «Суть времени», начавшее сбор …
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27 ноября 2015, 12:12
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В Китае начали продавать путевки на самарский "красный маршрут"
Туристические компании России и Китая начали продажи путевок по так называемым «красным маршрутам» - местам исторического наследия, связанных с деятельностью коммунистических партий двух стран и личностями их лидеров. В России в проект включили 5 городов - Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань …
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17 июля 2015, 12:24