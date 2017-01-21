Ученые из США доказали, что Владимир Ленин был носителем редкой генетической мутации. По их мнению, причиной ранней смерти вождя мирового пролетариата стал мутирующий ген NT5E.

Исследователи Калифорнийского университета обратили внимание на тот факт, что при вскрытии головного мозга у Ленина были обнаружены практически окаменевшие …