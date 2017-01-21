4
37
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           Y88b   d88P                  .d8888b.   888       888     888  Y88b   d88P 
            Y88b d88P                  d88P  Y88b  888       888     888   Y88b d88P  
             Y88o88P                   888         888       888     888    Y88o88P   
  8888b.      Y888P     888  888  888  888d888b.   888  888  Y88b   d88P     Y888P    
     "88b      888      888  888  888  888P "Y88b  888 .88P   Y88b d88P       888     
 .d888888      888      888  888  888  888    888  888888K     Y88o88P        888     
 888  888      888      Y88b 888 d88P  Y88b  d88P  888 "88b     Y888P         888     
 "Y888888      888       "Y8888888P"    "Y8888P"   888  888      Y8P          888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года

В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года

Блогер kletskin_m рассказал, что в Самаре, несмотря на ужасную погоду, прошел митинг, посвящённый 99-летию Великой Октябрьской революции 1917 года. "Сбор был назначен у ракеты на проспекте Ленина. Там была организована полевая кухня с чаем и кашей. От ракеты колонна 
8 ноября 2016, 05:45
В Самаре вооруженные подростки совершили разбой на площади Революции

В Самаре вооруженные подростки совершили разбой на площади Революции

Самарские полицейские раскрыли уголовное дело о разбое на площади Революции. Подозреваемые – подростки. Потерпевший – тоже несовершеннолетний. На улице к 14-летнему школьнику подошли двое молодых людей, вооруженные предметом, похожим на пистолет, и отняли у него электронную сигарету, сообщили в ГУ 

3 ноября 2016, 10:32
В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
Кому именно помешал вождь мирового пролетариата, остается загадкой. Впрочем, по данным местных СМИ, недавно здание поменяло владельца, сумма сделки 

21 сентября 2016, 05:40
Ученые: У Ленина была редкая генетическая мутация

Ученые: У Ленина была редкая генетическая мутация

Ученые из США доказали, что Владимир Ленин был носителем редкой генетической мутации. По их мнению, причиной ранней смерти вождя мирового пролетариата стал мутирующий ген NT5E.

Исследователи Калифорнийского университета обратили внимание на тот факт, что при вскрытии головного мозга у Ленина были обнаружены практически окаменевшие 

29 августа 2016, 09:46
В Самаре пройдет митинг памяти зоозащитницы, убитой догхантером

В Самаре пройдет митинг памяти зоозащитницы, убитой догхантером

9 июня в Самаре в поселке Управленческий рядом с ДК "Чайка" пройдет митинг против догхантеров, передает портал 63.ru. С помощью акции гражданские активисты надеются привлечь внимание властей к проблеме. Сыновья жестоко убитой в Самаре зоозащитницы Людмилы Сафоновой обратились к 
4 июня 2016, 02:30
Митинг протеста в Самаре

Митинг протеста в Самаре

В минувшую субботу в Самаре на площади Героев 21-й Армии состоялся митинг против точечной застройки в областной столице. Один из самых спорных объектов - это сквер Фадеева на проспекте Ленина, именуемый в народе Козловским сквером. Здесь хотят возвести новое здание 
9 марта 2016, 12:08
В блогах: Депутат Матвеев хочет быть громче

В блогах: Депутат Матвеев хочет быть громче

Блогер и депутат Михаил Матвеев поинтересовался, "где в Самаре можно оборудовать машину звукоусиливающей аппаратурой"? "Ну чтобы орала на митингах... Чтобы, скажем, подъехал к чиновнику переговорить о нравственности - и разговариваешь с ним через два квартала. Это шутка, конечно. Просто 
20 февраля 2016, 10:06
Самарская областная научная библиотека осталась без имени

Самарская областная научная библиотека осталась без имени

Региональное министерство культуры не поддержало инициативу Самарской областной научной библиотеки о присвоении ей имени Константина Грота - губернатора региона с 1853 по 1860 год, основателя первой городской публичной библиотеки и завещавшего учреждению личное собрание книг. Против переименования выступило движение «Суть времени», начавшее сбор 
27 ноября 2015, 12:12
В Китае начали продавать путевки на самарский

В Китае начали продавать путевки на самарский "красный маршрут"

Туристические компании России и Китая начали продажи путевок по так называемым «красным маршрутам» - местам исторического наследия, связанных с деятельностью коммунистических партий двух стран и личностями их лидеров. В России в проект включили 5 городов - Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань 
17 июля 2015, 12:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна