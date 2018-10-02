На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют сразу 329 номинантов. Как сообщает ТАСС, на получение престижной награды выдвинуты 217 человек и 112 организаций. Несмотря на то, что число претендентов на премию в этом году очень велико, его нельзя назвать рекордным. …