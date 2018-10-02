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В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов
В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По …
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2 октября 2018, 12:21
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир
В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением …
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2 октября 2018, 10:12
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В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации
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28 сентября 2018, 12:22
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста
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14 сентября 2018, 11:21
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В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку
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7 сентября 2018, 02:32
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила приз за лучшее внеэфирное продвижение «Русского радио» в сети РМГ
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6 сентября 2018, 09:06
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Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым
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11 мая 2018, 12:43
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На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов
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27 февраля 2018, 08:31
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Новые победы "ТЕРРЫ"
В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
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19 января 2017, 01:05