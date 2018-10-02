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Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В Самаре на зебре сбили 68-летнюю пенсионерку: женщина в реанимации

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. В 18:20 37-летний водитель иномарки Chevrolet Lanos ехал по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Совхозной. По предварительной информации, напротив дома № 7 на 19 километре Московского 
28 сентября 2018, 12:22
Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Треть жителей Самарской области — пенсионеры. На 1 июля этого года в регионе насчитывалось 986 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. Интересно, что 22 % из них, то есть 213 тысяч самарцев, продолжают работать. По данным Самарастата, средний размер пенсий составляет 
26 сентября 2018, 05:16
Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В списке санкций штраф на сумму до 200 тысяч рублей и выполнение обязательных работ в течение 360 часов. Эта мера аналогична той, что прописана 
14 сентября 2018, 11:21
В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В Самаре водитель машрутки № 210 сбил 78-летнюю старушку

В четверг, 6 сентября, 40-летний водитель автобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 210, ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Победы. В районе дома № 56  по проспекту Кирова, напротив торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» шофер маршрутки сбил 78-летнюю 
7 сентября 2018, 02:32
Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила приз за лучшее внеэфирное продвижение «Русского радио» в сети РМГ

Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила приз за лучшее внеэфирное продвижение «Русского радио» в сети РМГ

Телерадиокомпания «ТЕРРА» пополнила копилку своих наград. Внеэфирное продвижение «Русского радио» в Самаре было признано лучшим в сети Русской медиагруппы. Приз получила заместитель директора компании по общим вопросам Любовь Смирнова.
 
6 сентября 2018, 09:06
Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

10 мая чествовали самых выдающихся ученых современности. Раз в год за вклад в решение задач в разных областях науки им вручают губернаторскую премию в 350 тысяч рублей.
11 мая 2018, 12:43
На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов

На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов

На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют сразу 329 номинантов. Как сообщает ТАСС, на получение престижной награды выдвинуты 217 человек и 112 организаций. Несмотря на то, что число претендентов на премию в этом году очень велико, его нельзя назвать рекордным. 

27 февраля 2018, 08:31
Новые победы

Новые победы "ТЕРРЫ"

В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
Яркие, целеустремленные и острые на перо. 

19 января 2017, 01:05
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