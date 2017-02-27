В Самарской области вместе со всей страной отметили День защитника Отечества. Кульминация праздника прошла на площади Славы, где состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у «Скорбящей матери-Родины». Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч человек: руководители региона, ветераны, участники молодежных и общественно-политических объединений. Первый венок к горельефу возложили от имени губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Память павших воинов почтили представители губернского правительства, законодательной власти, мэрии, глава Самары, представители религиозных конфессий.
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В блогах: в Самаре застолбят память об Устинове
Блогер Игорь Кондратьев сообщает, что в Самаре все-таки "застолбят память об Устинове". "Более 30 лет любая информация о великом нашем земляке - бывшем министре обороны СССР, маршале, дважды Герое Соцтруда, Герое Советского Союза, кавалере 11 орденов Ленина - в …
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16 февраля 2017, 07:55
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В Самаре почтили память погибших на службе полицейских
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10 февраля 2017, 02:36
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Ученые выяснили, как мозг сортирует информацию во время сна
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7 февраля 2017, 10:49
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Ученые рассказали, как эффективно запомнить любую информацию
Ученые из Соединенных Штатов рассказали об одном из наиболее действенных способов запоминания информации. Как они установили, чтобы эффективно запоминать нужные сведения, вовсе не следует пользоваться ультрасовременными технологиями, а достаточно лишь поделиться полученной информацией с кем-то из знакомых.
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19 января 2017, 03:03
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В блогах: «Вежливые люди» и книги
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в самарском Окружном доме офицеров накануне 23 Февраля прошла акция «Книга - армии». Она была организована областной Общественной палатой совместно с Нотариальной палатой Самарской области и волонтерами. Они собрали и передали свыше пятисот книг …
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24 февраля 2016, 09:14
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К поздравлению мужчин с 23 Февраля присоединилась областная Госавтоинспекция
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20 февраля 2016, 05:24
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Новости блогов: Men's True Battle на Красной Глинке
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25 февраля 2015, 06:19
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Новости блогов: "Женский патруль. Забудьте о стандартах"
Группа "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" анонсирует, что в День защитника Отечества, 23 февраля, в городах Тольятти и Самаре областная ГИБДД проведет акцию под названием «Женский патруль. Забудьте о стандартах». Женщины - инспекторы ДПС будут поздравлять мужчин-водителей с праздником, дарить сувениры и …
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20 февраля 2015, 07:15