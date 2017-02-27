К поздравлению мужчин с 23 Февраля присоединилась областная Госавтоинспекция Большинство сотрудников ДПС - мужчины, но сегодня с жезлом на дороги вышла "слабая половина" полиции. Они вышли в рейд, но не для того, чтобы наказать за нарушение ПДД, а поздравить с наступающим мужским днем. В областной полиции работают всего 20 …