В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным потенциалом. Тех, кто вопреки недугам и невзгодам добиваются успехов в разных начинаниях.
Мероприятие прошло в "МТЛ Арена", его посетил врио губернатора Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что восхищен стойкостью духа присутствующих в зале и их готовностью помогать региону и стране в целом. В этот вечер дипломами и памятными подарками были отмечены более 20 человек.
“Мы стремимся к тому, чтобы люди забывали о своих трудностях и принимали участие в обществе абсолютно на равных, более того, вы являетесь примером для людей, которые утрачивают веру в себя, веру в будущее, при этом не имея ограничений по здоровью, но которые слабы. Ваш пример для многих является примером вдохновляющим, примером стойкости и любви к жизни, и люди пересматривают свое отношение, меняют судьбу своими руками,” – сказал Дмитрий Азаров под громкие аплодисменты зала.
Глава региона напомнил о том, что 5 декабря глава государства принял решение продлить государственную программу "Доступная среда" до 2025 года: "Соответствующие коррективы будут внесены и в региональную программу". Все решения правительства Дмитрий Азаров пообещал координировать с организациями инвалидов, чтобы каждая принятая мера реально работала.
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