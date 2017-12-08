Скандал разразился в одном из социальных учреждений Нефтегорска Сотрудники приюта для детей-инвалидов и попавших в трудную жизненную ситуацию сами нуждаются в помощи. После реорганизации и оптимизации производства они оказались фактически без работы. Почему - свое расследование провели наши корреспонденты. Смотрите сегодня в информационной программе "Новости. Самара" на телеканале …