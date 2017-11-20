18 ноября нашему прославленному земляку исполнилось бы 90 лет. Жители города, а также заслуженные деятели культуры и искусства собрались в сквере на улице Фрунзе, построенном в честь знаменитого кинорежиссера. Там они вспоминали фильмы и музыку из картин Эльдара Рязанова.
- Невозможно было оставить такое событие без внимания. Поэтому сегодня просто пришли люди, здесь нет какого-то специального или официального мероприятия. Сюда пришли поклонники его творчества, люди, которые его любили, знали. Такая теплая небольшая встреча в дань памяти нашему земляку, великому режиссеру, великому большому человеку, - поделилась Евгения Мищенко, заместитель руководителя управления культуры молодежной политики администрации г.о. Самара.
После торжественной части в сквере на улице Фрунзе в литературном музее состоялся кинопоказ, посвященный Эльдару Рязанову. А в зале Железнодорожного вокзала в формате проекта «Открытое пианино» состоялся концерт музыкальных композиций из фильмов Эльдара Рязанова.
В конце года планируется открытие музея имени великого кинорежиссера. Экспонаты для него частично передала в дар семья Рязанова, а также его самарские и московские родственники.
|
На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова
|
17 ноября 2017, 12:57
|
В литмузее Самары отметят день рождения Эльдара Рязанова
|
15 ноября 2017, 03:10
|
В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову
|
30 октября 2017, 01:20
|
Дмитрий Азаров обсудил с вдовой Эльдара Рязанова открытие музея культового режиссера
После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, …
|
30 октября 2017, 01:21
|
ГМК – 55: в Самаре отметили юбилей Городского молодежного клуба
В Самаре отметили 55-летие Городского молодежного клуба - организации, которая объединила ярких, талантливых, неравнодушных людей в сообщество единомышленников.
|
8 сентября 2017, 02:46
|
"Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей
Локомотив инновационного развития. Крупнейшая общественная организация страны "Союз машиностроителей России" отмечает свой 10-летний юбилей. Сегодня в Москве пройдут посвященные этому торжественные мероприятия.
|
16 июня 2017, 12:02
|
Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей
Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки …
|
22 мая 2017, 12:45
|
"Ижевский автозавод" отметил 50-летие со дня выпуска первого автомобиля
|
12 декабря 2016, 06:02