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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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На самарском вокзале зазвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова

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«В 18:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала Самары прозвучат 30 композиций из фильмов Эльдара 

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В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

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После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, 

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ГМК – 55: в Самаре отметили юбилей Городского молодежного клуба

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Первый учредительный съезд СоюзМаш состоялся в конце апреля 2007 года. Тогда в организацию вступили более 4 тысяч человек 

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Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки 

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12 декабря 2016, 06:02
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