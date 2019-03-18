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21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС
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18 марта 2019, 05:41
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге
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18 марта 2019, 04:34
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Подробности страшной аварии на Южном шоссе
Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. …
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18 марта 2019, 04:11
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30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева
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11 марта 2019, 08:45
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Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД
Сегодня, в последний день рабочей недели, с наступающим праздником женщин-автомобилистов поздравили сотрудники городской ГИБДД. Это единственный день в году, когда они останавливают машины не для того, чтобы проверить документы, а чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола.
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7 марта 2019, 05:40
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Поздравляем наших читательниц с 8 марта!
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8 марта 2019, 12:00
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Крыму откроется первая «винная деревня»
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25 мая 2018, 08:38
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Слишком далеко заплыла: В Ялте спасли жительницу Самары
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9 июля 2017, 05:25
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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"ТЕРРА" на "Тавриде-2016"
На Бакальской косе в Крыму стартовала завершающая смена всероссийского молодежного форума "Таврида-2016" - "Молодые журналисты местных и региональных СМИ". Она организована в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, а также МИА "Россия сегодня". В открытии принял участие первый вице-президент «СоюзМаш России», …
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21 августа 2016, 06:47
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2 февраля - годовщина Сталинградской битвы
Сегодня Россия отмечает День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это первая великая победа, которая разрушила миф о непобедимости Вермахта. Именно под Сталинградом произошел коренной перелом всего хода Великой Отечественной войны. Сегодня во многих городах, в том числе …
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2 февраля 2015, 12:02
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