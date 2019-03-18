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Материалы по теме:

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы 
18 марта 2019, 05:41
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В понедельник, 18 марта, в Ставропольском районе ребенка унесло на льдине. 12-летний мальчик играл в Волжском заливе в Яблоневом Овраге и оказался в смертельно опасной ситуации: лед тронулся и школьник очутился на льдине на середине реки, далеко от берега. На 
18 марта 2019, 04:34
Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. 
18 марта 2019, 04:11
30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева

30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева

В воскресенье, 10 марта, на площадь Куйбышева в Самаре пришли более 30 тысяч горожан. По традиции в этот день здесь провожали зиму и отмечали окончание масленичной недели. Народные гуляния прошли во всех районах города.

На площади Куйбышева работали тематические 
11 марта 2019, 08:45
Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД

Цветы для автоледи: необычное поздравление от ГИБДД

Сегодня, в последний день рабочей недели, с наступающим праздником женщин-автомобилистов поздравили сотрудники городской ГИБДД. Это единственный день в году, когда они останавливают машины не для того, чтобы проверить документы, а чтобы подарить цветы представительницам прекрасного пола. 
 
Не каждый день госавтоинспекторы 
7 марта 2019, 05:40
Поздравляем наших читательниц с 8 марта!

Поздравляем наших читательниц с 8 марта!

"ТЕРРА" поздравляет всех наших читательниц и зрительниц с самым весенним праздником!

Дорогие женщины, с 8 Марта! Искренне желаем вам весны в душе, солнца в сердце, радости в глазах, цветов в руках, счастья, любви и хорошего настроения
8 марта 2019, 12:00
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Крыму откроется первая «винная деревня»

В Крыму откроется первая «винная деревня»

1 июня в Гурзуфе начнет свою работу первая «винная деревня» в рамках туристического проекта «Винная дорога Крыма». Программа для отдыхающих будет построена по примеру известных европейских маршрутов.

По задумке организаторов, 1-3 июня в Гурзуфе будет устроена ярмарка с увеселительными 
25 мая 2018, 08:38
Слишком далеко заплыла: В Ялте спасли жительницу Самары

Слишком далеко заплыла: В Ялте спасли жительницу Самары

32-летняя девушка отплыла от берега на 200 метров, однако сил на обратную дорогу ей не хватило.
9 июля 2017, 05:25
10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.

Праздничные 
18 марта 2017, 06:13

"ТЕРРА" на "Тавриде-2016"

На Бакальской косе в Крыму стартовала завершающая смена всероссийского молодежного форума "Таврида-2016" - "Молодые журналисты местных и региональных СМИ". Она организована в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, а также МИА "Россия сегодня". В открытии принял участие первый вице-президент «СоюзМаш России», 
21 августа 2016, 06:47
2 февраля - годовщина Сталинградской битвы

2 февраля - годовщина Сталинградской битвы

Сегодня Россия отмечает День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это первая великая победа, которая разрушила миф о непобедимости Вермахта. Именно под Сталинградом произошел коренной перелом всего хода Великой Отечественной войны. Сегодня во многих городах, в том числе 

2 февраля 2015, 12:02
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