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В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?
Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.
"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное …
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9 октября 2018, 06:16
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В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется
В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.
Кроме того, он коротко рассказал, что …
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9 октября 2018, 06:12
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В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом
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9 октября 2018, 04:52
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В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
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9 октября 2018, 04:19
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В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий
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8 октября 2018, 02:13
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В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов
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5 октября 2018, 01:32
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В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов
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5 октября 2018, 10:06
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В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов
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3 октября 2018, 08:30
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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.
Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.
Роспотребнадзор …
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9 июля 2018, 10:04
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Куда жаловаться на холод в квартире?
Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.
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