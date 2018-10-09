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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.

"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное 
9 октября 2018, 06:16
В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется

В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Кроме того, он коротко рассказал, что 
9 октября 2018, 06:12
В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 1 по 7 октября в Самарской области заболели гриппом и ОРВИ 8986 человек. Причем, 4408 случаев заражения зарегистрировали в областной столице. 
 
По данным на понедельник, 8 октября, заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что количество 
9 октября 2018, 04:52
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Октябрьском суде областной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении инженера по охране труда одного из ООО. Мужчина подозревался в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года где-то 
9 октября 2018, 04:19
В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий

По информации на понедельник, 8 октября, в Самаре к отоплению подключены 92,6% всех зданий. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрея Семенова, батареи еще не стали теплыми в 759 жилых домах и 11 социальных учреждениях. Одно из 
8 октября 2018, 02:13
В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

Около 2000 офисных и торгово-развлекательных центров, отелей, предприятий сферы услуг и ритейла остаются без отопления. Они накопили значительные долги перед энергетиками, общая сумма на 1 октября составила 155 млн рублей с лишним. Львиную долю задолженности юридические лица не могут погасить 
5 октября 2018, 01:32
В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В Самаре дали отопление в 85% школ, больниц и детских садов

В областной столице продолжается подлючение жилых домов и других зданий к отоплению. По данным горадминистрации, работы ведутся круглые сутки. На 10:00 четверга, 4 октября, батареи нагрелись уже в 5334 многоквартирных домах, а вечером тепло пришло в 6264 дома (то есть 
5 октября 2018, 10:06
В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов

В Самаре к отоплению подключены более 2000 домов

Сейчас в Самаре отопление подали в 2003 многоквартирных дома, что составляет 19,5% от всего жилого фонда. В целом теплоснабжением будут охвачены 10260 жилых зданий. Кроме того, заметно потеплело в четверти от всех объектов здравоохранения - 72 из 288. Тепло подается 
3 октября 2018, 08:30
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.

Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.

Роспотребнадзор 
9 июля 2018, 10:04
Куда жаловаться на холод в квартире?

Куда жаловаться на холод в квартире?

Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.

   
Структурные подразделения администрации районов                                 Телефоны "горячей линии" Часы работы
Железнодорожный район    
Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района 339-01-53                               с 
9 октября 2017, 09:08
В Самарской области работает «горячая линия» связи с избирателями

В Самарской области работает «горячая линия» связи с избирателями

Сегодня, 18 сентября, с 8 утра работает общественная «горячая линия» связи с избирателями. Можно позвонить по телефону или отправить факс.
При желании можно отправить письмо по электронной почте или связаться со специалистами по скайпу. Среднее время ожидания ответа по всем 

18 сентября 2016, 02:09
В Самаре запустили горячую линию по вопросам отопления

В Самаре запустили горячую линию по вопросам отопления

Сегодня, 19 октября, в Самаре запустили горячую линию по вопросам подключения отопления. Самарцы могут звонить по поводу проблем, связанных с подачей тепла. Звонки будут принимать в администрациях городских районов и в департаменте ЖКХ. Обращаться по горячей линии можно даже в 
19 октября 2015, 02:42
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