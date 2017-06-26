Следственный комитет региона отпустил двух фигурантов дела по убийству предпринимателя Вадима Винокурова под подписку о невыезде. Напомним, соучредителя компаний "Агро-эксперт" и "Агро Эксперт Семена" расстреляли из автомата Калашникова в мае 2014-ого года в яхт-клубе "Акватория" на реке Татьянка. Тело обнаружили в катере потерпевшего. Эксперты насчитали 22 ранения.
Три года спустя у областного управления ФСБ появились свидетели, которые дали показания на троих мужчин. На прошлой неделе суд заключил под стражу предполагаемого киллера - ранее судимого Дениса Ковегина на срок до 16 июля. Еще двум фигурантам, Сергею Псареву и Александру Попову, тогда продлили задержание на 72 часа. Однако улик для их ареста оказалось недостаточно. В эти выходные подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Их роль в убийстве бизнесмена устанавливается. Отметим, что при обыске у Попова нашли боевую гранату. От дачи показаний все фигуранты отказались.
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