На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны Федеральную трассу А-300, соединяющую Самару с Казахстаном и проходящую через Большеглушицкий район, отремонтируют. Деньги на приведение в порядок 11 километров этой дороги придут из федерального бюджета. Сумма пока не уточняется, но известно, что разрешение на проведение работ после рассмотрения проектной …