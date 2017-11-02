Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. Особняк считается одной из достопримечательностей Самары, он принадлежал Альфреду фон Вакано, создателю знаменитого жигулевского пива и владельцу пивного завода. Максимальная цена контракта составляет 800 тысяч рублей, за работы заплатит сам фонд.
Согласно техзданию, подрядчику предстоит покрыть стены спецкраской, а выступающие элементы фасада - оцинкованной сталью, также нужно отреставрировать и воссоздать штукатурные фасады по кирпичным поверхностям. На работы заказчик выделяет всего 14 дней с момента подписания контракта, при этом исполнитель обязан будет нести ответственность за риск повреждения объекта.
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