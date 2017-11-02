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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны

На ремонт трассы из Самары в Казахстан придут деньги из федеральной казны

Федеральную трассу А-300, соединяющую Самару с Казахстаном и проходящую через Большеглушицкий район, отремонтируют. Деньги на приведение в порядок 11 километров этой дороги придут из федерального бюджета. Сумма пока не уточняется, но известно, что разрешение на проведение работ после рассмотрения проектной 

2 ноября 2017, 11:29
Сметая все на пути: В самарский ресторан «У Вакано» влетела «Шкода»

Сметая все на пути: В самарский ресторан «У Вакано» влетела «Шкода»

Сегодня, 29 октября, у самарского ресторана «У Вакано» на Волжском проспекте произошло необычное ДТП.

Как передают в паблике «Дорога 63 – первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте», авария случилось днем.

Судя по всему, автомобилист потерял управление в условиях 
29 октября 2017, 06:39
Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Блогера Андрея Соколова возмутило качество ремонта Южного моста. "Это настоящий позор для Самары. Приглашаю самых главных чиновников из "белого дома" приехать на осмотр, - негодует блогер. - Вы только посмотрите. Деформационные швы торчат над уровнем асфальта, заделаны безобразно, и 
23 октября 2017, 10:11
В блогах: «С гостиницы «Жигули» сбивают лепнину»

В блогах: «С гостиницы «Жигули» сбивают лепнину»

Самарец Армен Арутюнов пожаловался в "Фейсбуке", что с гостиницы "Жигули" 20 октября начали сбивать лепнину, отколупывают маскароны: "Жуть какая-то! В сфере охраны памятников в Самаре в последние несколько лет происходит что-то страшное. Одновременно с неплохой по качеству реставрацией отдельных 
23 октября 2017, 09:44
Станцию метро «Российская» отремонтируют

Станцию метро «Российская» отремонтируют

17 октября на комитете по строительству Самарской губдумы было принято решение провести ремонтные работы на станции метро «Российская». В городском метрополитене рассказали, что в здании протекает потолок и необходимо будет восстановить гидроизоляцию.
В администрации города уточнили, что станция будет работать 

17 октября 2017, 05:05
В Самаре завершается ремонт самой большой площади в Европе - имени Куйбышева

В Самаре завершается ремонт самой большой площади в Европе - имени Куйбышева

 На нее было потрачено 277 млн рублей.
Капитальный ремонт площади Куйбышева завершается рекордными темпами. Подрядчик планирует закончить его до ноября - на два месяца раньше, чем прописано в контракте. Сейчас готовность составляет 85%. На площади уже полностью уложен асфальт, благоустроены 

11 октября 2017, 06:07
Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
Строительные компании выступали, в основном, за сокращение территории, ссылаясь на экономические аспекты. Архитектурное сообщество заняло 

24 мая 2017, 08:59
К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс

Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это 

23 мая 2017, 05:35
Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.

Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, 

27 апреля 2017, 04:06
Новости самарских блогов 14.02.2013

Новости самарских блогов 14.02.2013

Блогер Евгений Синюков обнаружил в одном из районов города настоящие, по его словам, виниловые джунгли. Неизвестные мастера заколотили брошенный дом и обили его старыми пластинками и прочими игрушками. "Ощущение от увиденного у меня осталось весьма неприятное, — пишет автор. — 

15 февраля 2013, 12:29
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