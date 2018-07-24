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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
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Материалы по теме:

5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. 
20 июля 2018, 01:42
На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит 

20 июля 2018, 09:48
В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

 

Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.

Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца 

10 июля 2018, 03:14
32 остановки за 2,8 миллиона рублей купят для Самары

32 остановки за 2,8 миллиона рублей купят для Самары

Для самарских улиц планируют закупить 32 новых остановочных павильона. На приобретение и установку конструкций высотой 2,58 м собираются потратить примерно 2,8 млн рублей МБУ Самары "Самараинформресурс". Подрядчик должен изготовить остановки в течение 14 дней с даты получения заявки, а монтаж 
10 июля 2018, 10:47
Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

Более 300 тысяч рублей потратят в Самаре на покупку конфет

В Самаре купят 535 подарочных наборов конфет за 344 тысячи рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет муниципальный «Центр информационно-хозяйственного обеспечения». Тендер разбит на 2 части. 

 

К каждому набору есть свои требования, как по оформлению, так и по составу. 

9 июля 2018, 05:41
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, 

5 июня 2018, 07:00
Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре

Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре

В Самаре на фасад особняка Шихобаловых на улице Венцека начали устанавливать фигуры атлантов. 
18 мая 2018, 03:19
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