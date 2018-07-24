В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.
Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию и инженерные сети. Кроме того, здание должно быть приспособлено для доступа маломобильных граждан.
Подрядчик будет назван 13 августа. В течение 10 месяцев он должен будет подготовить проект ремонта, а потом и провести сами работы.
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