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Материалы по теме:

Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

В Самарской области ожидается потепление, передает Приволжское УГМС. По прогнозу метеорологов, температура воздуха повысится до +1 градуса уже к среде, 27 декабря. Причем в последующие дни может стать еще теплее.

«В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится слабоморозная погода 
25 декабря 2017, 02:51
В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили метеорологи. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
704 полицейских будут охранять самарцев в новогоднюю ночь

704 полицейских будут охранять самарцев в новогоднюю ночь

В Самарской области в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 запланировано проведение почти двух сотен массовых мероприятий, которые, по оценке МВД, могут посетить порядка 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь охранять порядок во время праздничных гуляний 

22 декабря 2017, 02:42
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области ожидается похолодание – метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 20 градусов по Цельсию в ночь на 19 декабря. В дневные часы будет от 8 до 13 градусов мороза. По данным Приволжского УГМС, в ближайшую рабочую неделю 

18 декабря 2017, 06:03
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Сегодя,16 октября, около 13:00 в Самаре прошли осадки в виде мокрого снега с дождем, как и обещали синоптики.
 
Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
16 октября 2016, 06:36
Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»

Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»

Несмотря на выпавший мокрый снег, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин (на фото) проверит готовность стадиона «Металлург» к очередному матчу.

«Никаких изменений, все в силе», - сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Сещенко.

Игра 27-го тура чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» 
24 апреля 2014, 09:56
В Самаре пошел мокрый снег

В Самаре пошел мокрый снег

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах в связи с изменениями погодных условий. Сегодня, 24 апреля, в Самаре пошел мокрый снег. Скользкое дорожное покрытие, плохая видимость многократно увеличивают вероятность заносов, съездов в кювет, предупреждает Госавтоинспекция.
 

24 апреля 2014, 09:23
На дорогах Самарской области стало опаснее из-за дождя и мокрого снега

На дорогах Самарской области стало опаснее из-за дождя и мокрого снега

На территории региона наблюдается дождливая погода, временами - мокрый снег. Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз  возрастает тормозной путь, ухудшается видимость.

При 

9 апреля 2013, 02:41
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