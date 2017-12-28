704 полицейских будут охранять самарцев в новогоднюю ночь В Самарской области в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 запланировано проведение почти двух сотен массовых мероприятий, которые, по оценке МВД, могут посетить порядка 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь охранять порядок во время праздничных гуляний …