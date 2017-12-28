Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.
«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже среднего многолетнего значения, месячное количество осадков предполагается меньше нормы», - сообщила ведущий синоптик Ирина Вытягова.
В пятницу, 29 декабря, в дневное время ожидается до +3 градусов по Цельсию. В субботу, 30 декабря, температура выше 0 не поднимется – днем и ночью от 1 до 6 градусов со знаком «минус», преимущественно без осадков. В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается не ниже минус 7 градусов. Утром возможен мокрый снег.
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