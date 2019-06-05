|
Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
|
5 июня 2019, 03:50
|
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
|
5 июня 2019, 02:57
|
Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды
Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.
"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон …
|
5 июня 2019, 02:41
|
«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой
|
5 июня 2019, 02:15
|
Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
|
5 июня 2019, 01:53
|
Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками
Российским родителям порекомендовали поменьше кормить детей макаронами и сосисками. Также им стоит ограничить потребление подрастающим поколением различных сладостей. С этим заявлением выступила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.
По ее словам, привыкание к «быстрым …
|
5 июня 2019, 12:54
|
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу
|
5 июня 2019, 12:31
|
В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
|
5 июня 2019, 10:49
|
Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
|
5 июня 2019, 08:25
|
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
|
4 июня 2019, 03:50
|
Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса
|
4 июня 2019, 02:31
|
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
|
4 июня 2019, 01:54
|
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
|
4 июня 2019, 01:39
|
В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка
В столице 63-го региона началась доследственная проверка из-за падения на пациента части потолка в больнице имени Н.А. Семашко. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пациент …
|
4 июня 2019, 09:09
|
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
|
3 июня 2019, 04:25
|
Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью
Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он …
|
30 мая 2019, 01:02
Мы Вам перезвоним!