Стоимость недвижимости в Самаре продолжает падать, сообщает Областной фонд жилья и ипотеки. По итогам апреля средняя цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась почти на 5,5 тысяч рублей. При этом цены уменьшаются одинаково для жилья с любым количеством комнат. Максимальная средняя удельная цена - у элиток Ленинского района, минимальная - у сталинок Промышленного.
На первичном рынке картина противоположная. Здесь цены, по сравнению с мартом, выросли чуть более, чем на 1000 рублей за квадратный метр. Самые высокие расценки в домах высокой степени готовности в Ленинском районе, дешевле всего новые трешки в Кировском. Отметим, что более 70% жилья в Самарской области сейчас покупают с использованием ипотечных кредитов. Накануне председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Самарской области заявил, что в стране сложились макроэкономические предпосылки для снижения стоимости жилищных займов вплоть до 6% годовых. Сейчас средняя ипотечная ставка в регионе составляет около 11%.
Динамика цен в Самаре апрель 2017:
Средняя цена за кв.м. на вторичном рынке 58383 руб (-8.36% )
Min 31869 руб - Max 126624 руб.
Средняя цена за кв.м. на первичном рынке 52 136 руб (+2%)
Min 39912 руб - Max 60206 руб.))
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