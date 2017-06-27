В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото) группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.



По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться" … 20 мая поздно вечером на Южном шоссе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают всоцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться"