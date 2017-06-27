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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода

27-летний парень переходил дорогу в неустановленном месте.
25 июня 2017, 01:43
12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

Сегодня, 24 июня, на федеральной трассе «М-5 Урал» неподалеку от села Печерское Сызранского района произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Toyota, сообщает ГУ МВД о Самарской области.

По версии полиции, примерно в 04:30 на 922 км М-5 водитель 
24 июня 2017, 01:41
Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы

Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы

В четверг, 22 июня, на трассе Самара – Бугуруслан произошло смертельное ДТП. Иномарка Kia выехала на встерчку и столкнулась с «КамАЗом». В ДТП погибли двое пассажиров легковушки – мужчины 41 и 48 лет. Управлял машиной 22-летний водитель, получивший права три 
23 июня 2017, 04:19
В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти  на Южном шоссе произошло ДТП с участием фуры. По словам очевидцев, в пятницу, 23 июня, прямо из кузова большегруза начали выпадать пеноблоки. Это случилось прямо напротив вазовской медсанчасти. Легковым машинам пришлось уворачиваться от падающих стройматериалов.

«На Южном 
23 июня 2017, 11:51
В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

Ночью 22 мая в Автозаводском районе Тольятти автомобилист на иномарке врезался в столб. ДТП произошло во втором часу ночи на улице Революционной. За рулем Kia Rio находился 19-летний парень, получивший водительские  права менее года назад. Он ехал от Приморского бульвара 
23 мая 2016, 02:40
В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)

В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)

20 мая поздно вечером на Южном шоссе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться" 
22 мая 2016, 01:38
В Самаре госпитализирован пассажир «семёрки», протаранивший ограждение и столб

В Самаре госпитализирован пассажир «семёрки», протаранивший ограждение и столб

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре на ул. Авроры около пересечения с ул. Промышленности.

Напомним, о столкновении автомобиля со столбом  во вторник, 7 октября, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. Пассажир оказался зажат в деформированной машине.
8 октября 2014, 12:37
Фургон с газовым баллоном снес столб на Автозаводском шоссе в Тольятти

Фургон с газовым баллоном снес столб на Автозаводском шоссе в Тольятти

В ночь на воскресенье, 28 сентября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Газель». Фургон врезался в опору линии электропередач. По данным МЧС, авария произошла в 3:14 около дома № 33 по Автозаводскому шоссе.

В результате 
29 сентября 2014, 09:26
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