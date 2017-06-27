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Ночью под Самарой «Рено» сбило насмерть пешехода
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25 июня 2017, 01:43
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12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью
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24 июня 2017, 01:41
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Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы
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23 июня 2017, 04:19
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В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки
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23 июня 2017, 11:51
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В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб
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23 мая 2016, 02:40
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В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)
20 мая поздно вечером на Южном шоссе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться" …
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22 мая 2016, 01:38
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В Самаре госпитализирован пассажир «семёрки», протаранивший ограждение и столб
Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре на ул. Авроры около пересечения с ул. Промышленности.
Напомним, о столкновении автомобиля со столбом во вторник, 7 октября, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. Пассажир оказался зажат в деформированной машине.
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8 октября 2014, 12:37
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Фургон с газовым баллоном снес столб на Автозаводском шоссе в Тольятти
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29 сентября 2014, 09:26