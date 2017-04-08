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Бункер S

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Материалы по теме:

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из 

9 марта 2017, 10:55
В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

В Самаре на Пензенской «Калина» заехала под трамвай

Сегодня, 8 марта, в Самаре на улице Пензенской Железнодорожного района столкнулись «Калина» и трамвай 23-го маршрута. По словам очевидцев, вазовская легковушка буквально подлезла под трамвай. По всей видимости, водителю «Калины» не удалось рассчитать траекторию движения, и он слишком поздно «дал 
8 марта 2017, 04:03
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

Вчера, 3 марта, вечером в Самаре произошло очередное ДТП с участием трамвая.

Как пишет "Прогород", на улице Арцыбушевской напротив дома №155 трамвай третьего маршрута сошел с рельсов и въехал в легковушку. В результате аварии первый вагон состава практически полностью 
4 марта 2017, 03:16
В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, 

28 февраля 2017, 05:15
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Вчера, 27 января, жители Самары стали заложниками очередного транспортного коллапса. На этот раз причиной проблем горожан стала тотальная остановка движения трамваев.

Как передает портал 63.ru, около 40 вагонов остановились в направлении из города, начиная от Первомайской. Вагоны стояли вплоть 
28 января 2017, 03:50
В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото

Сегодня, 22 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Урицкого трамвай сошел с рельсов, сообщают в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в районе пересечения с улицей Красноармейской. Трамвай следовал по 
22 января 2017, 03:46
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

Освободить машину из железнодорожного капкана помог ... трамвай. Он взял «мерина» на буксир с помощью троса и юзом потащил 
24 декабря 2016, 06:06
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

В соцсети появилось видео жесткой драки двух школьниц из Самары

Правоохранительные органы проводят проверку по факту публикции в интернете видео с жестокой дракой между девочками-подростками.

Ролик «Дикий махач» был размещен в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, случай имело место в Самаре.

Участвовали в драке две девочки. Их возраст 

13 октября 2016, 12:20
Пьяная драка на Матросова: пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу

Пьяная драка на Матросова: пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу

Сегодня, 18 сентября, примерно в 19:30 возле дома № 41 по улице Матросова в Самаре произошла пьяная драка, сообщают очевидцы в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВКонтакте". Пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу. Мужчина находился в безсознательном 
18 сентября 2016, 09:45
В Петербурге 32 пьяных негра подрались в бане и разбежались голыми по округе

В Петербурге 32 пьяных негра подрались в бане и разбежались голыми по округе

Минувшей ночью в Петроградском районе Санкт-Петербурга случилась самая необычная драка за всю историю Северной столицы. В бане на Петровском проспекте сошлись в рукопашной три десятка чернокожих иностранцев. Когда приехали полицейские, африканцы бросились врассыпную. Они убегали по снегу. Очевидцы рассказывают, что 
18 февраля 2016, 03:30
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