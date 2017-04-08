Вчера, 7 апреля, в Самаре в трамвае 13-го маршрута произошла необычная драка. В ней участвовали две женщины - пассажирка и кондуктор, передает портал 63.ru.
По словам очевидцев, инцидент случился в районе пересечении Ставропольской с Кирова. Вагон притормозил на остановке. В тот самый момент и завязалось побоище.
По информации ТТУ, конфликт возник из-за того, что пассажирка использовала чужую транспортную карту для оплаты проезда. Спор перерос в драку, к которой даже подключились другие пассажиры.
К счастью, медпомощь никому не потребовалась.
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