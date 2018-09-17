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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое
Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара …
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17 сентября 2018, 12:41
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В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие
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17 сентября 2018, 10:58
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В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный
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17 сентября 2018, 08:37
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Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах
Вчера, 15 сентября, в Самаре произошло необычное ДТП. В микрорайоне Крутые Ключи водитель «Калины» задел два припаркованных автомобиля и протаранил подъезд дома, передают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, вазовская легковушка неслась на высокой скорости по …
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16 сентября 2018, 03:29
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Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.
Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.
Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на …
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20 июля 2018, 07:32
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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
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5 июля 2018, 08:52
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Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти
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28 июня 2018, 08:44
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Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары
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5 июня 2018, 01:23