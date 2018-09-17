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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие

В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие

В воскресенье, 16 сентября, на Волжском шоссе, неподалеку от ТРК «Московский» перевернулась легковушка «Лада Калина». Это случилось в 19:58 в районе пересечения Волжского шоссе с улицей Арена 2018. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на место событий выезжали 6 сотрудников 
17 сентября 2018, 10:58
В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В воскресенье, 16 сентября, на пересечении 8 Просеки и улицы Солнечной в Самаре произошла смертельная авария. В 21:30 28-летний водитель на своем автомобиле «Лада Калина» сбил пешехода. 35-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но, по словам свидетелей ДТП, 
17 сентября 2018, 08:37
Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах

Пьяный самарец на «Калине» протаранил дом в Крутых Ключах

Вчера, 15 сентября, в Самаре произошло необычное ДТП. В микрорайоне Крутые Ключи водитель «Калины» задел два припаркованных автомобиля и протаранил подъезд дома, передают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, вазовская легковушка неслась на высокой скорости по 
16 сентября 2018, 03:29
Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.

Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на 
20 июля 2018, 07:32
«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и 
5 июля 2018, 08:52
Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

27 июня в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Семейная пара на мотоцикле ехала по Южному шоссе со стороны Центрального района. Около одного из гипермаркетов наперерез им выдвинулся «Митсубиши». Водитель иномарки выезжал с парковки, и вместо того, чтобы 
28 июня 2018, 08:44
Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

В Самаре произошло ДТП с участием байкера. 80-летний пенсионер на автомобиле Suzuki сбил мотоциклиста, ехавшего на Ducati. Это произошло в центре города 
5 июня 2018, 01:23
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