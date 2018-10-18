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Материалы по теме:

В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В Тольятти за один день два человека упали с высоты

В среду, 17 октября, в Тольятти при падении с высоты погибли два человека. В 19:10 с четвертого этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе рухнул 50-летний мужчина. Жильцы многоэтажки вызвали врачей, но пострадавший скончался. В тот же вечер в 
18 октября 2018, 01:11
Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов

Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов

В четверг, 18 октября, постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов. Свой первый рабочий день в новом статусе он начал со знакомства с коллективом ведомства. Как отметил руководитель, он хорошо 
18 октября 2018, 12:42
В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий

Рано утром в четверг, 18 октября, в Самарской области произошла трагедия: сварочные работы велись вблизи бочек с топливом и не обошлось без жертв. Примерно в 9:30 в фермерском хозяйстве в Безенчукском районе во время сварочных работ, которые проводили около бочек 
18 октября 2018, 12:08
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»

17 октября тольяттинская «Лада» в рамках чемпионата ВХЛ играла на выезде с альметьевским «Нефтяником». С самого начала встреча для автозаводцев складывалась неудачно. Уже на 8-й минуте Альшевский вывел хозяев вперед. Еще через 10 минут он удвоил преимущество «Нефтяника». В третьем 

18 октября 2018, 10:02
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека

Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека

Полицейские выясняют детали страшной автокатастрофы в Сергиевском районе. Она произошла во вторник вечером, 16 октября. По предварительным данным, примерно в 20:10 водитель Lada Vesta ехал по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Уфы. В районе 1126 километра мужчина, 
17 октября 2018, 08:32
В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины

В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины

В понедельник вечером в Сызрани, 15 октября, в аварию попала машина такси популярного агрегатора. В восьмом часу вечера на улице Хвалынской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Легковушки получили в ДТП незначительные повреждения, пишет ktv-ray.ru. По словам очевидцев, во 
16 октября 2018, 10:23
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