|
В Тольятти за один день два человека упали с высоты
|
18 октября 2018, 01:11
|
Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов
В четверг, 18 октября, постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов. Свой первый рабочий день в новом статусе он начал со знакомства с коллективом ведомства. Как отметил руководитель, он хорошо …
|
18 октября 2018, 12:42
|
В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий
|
18 октября 2018, 12:08
|
Хоккеисты «Лады» проиграли на выезде «Нефтянику»
|
18 октября 2018, 10:02
|
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
|
17 октября 2018, 02:03
|
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
|
17 октября 2018, 11:47
|
Автокатастрофа на М-5 в Самарской области: погибли три человека
|
17 октября 2018, 08:32
|
В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины
В понедельник вечером в Сызрани, 15 октября, в аварию попала машина такси популярного агрегатора. В восьмом часу вечера на улице Хвалынской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Легковушки получили в ДТП незначительные повреждения, пишет ktv-ray.ru. По словам очевидцев, во …
|
16 октября 2018, 10:23