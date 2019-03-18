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Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом
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18 марта 2019, 01:54
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С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными
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18 марта 2019, 12:40
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23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции
В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор …
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18 марта 2019, 12:18
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Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли
Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина …
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18 марта 2019, 11:58
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Соцсети: в Самаре пассажир угрожал кондуктору пистолетом
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18 марта 2019, 10:23
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Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018
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15 марта 2019, 05:23
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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова
В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, …
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14 марта 2019, 02:51
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В Facebook считают, что сбой в работе не был вызван DdoS-атакой
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14 марта 2019, 08:13
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Самара выбирает "Блогера года"
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11 марта 2019, 09:43
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В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани
В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
«Все дно усыпано дохлой рыбой, …
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9 марта 2019, 02:17
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы
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20 февраля 2019, 08:19
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