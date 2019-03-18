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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Стало известно, что 77-летний президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию. Это случилось в пятницу, 15 марта. Медики диагностировали у пациента инфаркт. По словам дочери Бориса Кейльмана Марии, на заседании клуба у ее отца остановилось сердце, но само мероприятие 
18 марта 2019, 01:54
С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

В 2019 году в России начнет действовать новый образовательный стандарт. С 1 сентября все 10 классы станут профильными. Ученик должен будет понимать, куда планирует поступать. Все предметы будут поделены на углубленные и базовые. В 2022 году обязательным для сдачи экзаменом 
18 марта 2019, 12:40
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина 
18 марта 2019, 11:58
Соцсети: в Самаре пассажир угрожал кондуктору пистолетом

Соцсети: в Самаре пассажир угрожал кондуктору пистолетом

В воскресенье, 17 марта, в одном из самарских автобусов случилось ЧП: по словам одной из жительниц города, кондуктор автобуса № 67 потребовал, чтобы один из пассажиров оплатил проезд, но тот в ответ вытащил пистолет. 

«В автобусе маршрута 67, который сейчас 
18 марта 2019, 10:23
Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018

Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018

В пятницу, 15 марта, случайный прохожий едва не получил серьезные травмы при обрушении части фасада дома № 169 по улице Ново-Садовой. Интересно, что не так давно этот дом приводили в порядок к чемпионату мира по футболу 2018.
«Улица Ново-Садовая, 169. Перед 
15 марта 2019, 05:23
В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В четверг, 14 марта, в Новокуйбышевске спасатели доставили на берег молодого человека, который провалился под лед. Ранее взрослый мужчина и 19-летний парень отправились порыбачить на реку Кривуша. Но из-за потепления лед на реке стал неоднородным и тонким, парень провалился. Мужчина, 
15 марта 2019, 04:33
В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.

- Руководство предприятия сразу же отреагировало. 
15 марта 2019, 01:33
На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд

В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № 
15 марта 2019, 12:36
В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова

В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова

В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, 
14 марта 2019, 02:51
В Facebook считают, что сбой в работе не был вызван DdoS-атакой

В Facebook считают, что сбой в работе не был вызван DdoS-атакой

Представители компании Facebook считают, что сбой в работе социальной сети и других приложений не связан с DdoS-атакой. Напомним, что накануне пользователи стали массово жаловаться на неполадки в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. У пользователей возникли трудности — не получалось публиковать 
14 марта 2019, 08:13
Самара выбирает

Самара выбирает "Блогера года"

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.

Конкурс проходит в 

11 марта 2019, 09:43
В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
 
«Все дно усыпано дохлой рыбой, 
9 марта 2019, 02:17
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта планируется запустить новый автобусный маршрут от «Кошелев Парка» к стадиону «Самара Арена». Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона «Самара Арена», где можно будет пересесть на 
20 февраля 2019, 08:19
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