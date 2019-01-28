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В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе
В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать …
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28 января 2019, 07:55
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Четверо самарцев заразились лихорадкой денге
Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, …
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28 января 2019, 05:32
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
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28 января 2019, 04:11
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В Самаре водитель «Приоры» проехал на красный и сбил 9-летнюю школьницу
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28 января 2019, 12:00
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Самарец проехал на «красный» и сбил 8-летнюю девочку на «зебре»
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26 января 2019, 03:58
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Мама с маленькой дочкой погибли в страшном ДТП на трассе Сызрань-Волгоград
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26 января 2019, 11:48
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В Самаре автоледи сбила пешехода на «зебре» в историческом центре
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9 января 2019, 11:01
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В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
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3 января 2019, 08:56
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В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин
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26 декабря 2018, 03:10
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В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу
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4 декабря 2018, 12:12
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