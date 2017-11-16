В среду, 15 ноября, в Кировском районе Самары попал в ДТП автобус. Пострадали пассажиры и автоледи. Авария произошла в 14:30 на улице Товарной.
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ Калина», двигалась по улице Товарной со стороны улицы Металлургической и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома 78в по улице Магистральной не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом «Паз 4230-03», после чего автобус отбросило влево, где произошел наезд на дерево, находящееся на разделительном газоне», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Телесные повреждения получили три человека. У 65-летней автомобилистки, управлявшей Lada Kalina, перелом ключицы. В автобусе пострадали две молодые женщины. У 35-летней пассажирки травма лица, у другой – 30-летней девушки ушибы руки и головы.
По сведениям полицейских, участники ДТП были трезвыми. Проводится проверка.
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