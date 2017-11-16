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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
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16 ноября 2017, 01:05
В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

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В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.

Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». 

16 ноября 2017, 09:39
В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

В Тольятти пострадали пассажиры маршрутки, которая снесла столб

Маршрутка снесла столб в Тольятти, в ДТП пострадали два пассажира, сообщили очевидцы. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Юбилейная за Фрунзе: маршрутка 131 в столб», - написал в комментарии автор фото.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус 
13 ноября 2017, 11:41
В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре произошло ДТП: столкнулись автобус №67 и грузовой автомобиль. Это случилось на Московском шоссе в районе 18 километра рядом с ТЦ «Московский».

Есть пострадавший – пассажир автобуса, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в результате столкновения было разбито окно автобуса 

10 ноября 2017, 08:31
В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

Самарские полицейские проводят проверку по факту смерти пешехода в поселке Управленческий. 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре, сбил автобус. ДТП произошло 1 ноября около шести часов вечера на улице Сергея Лазо. Пострадавшего в карете скорой помощи отвезли в больницу. Там 

2 ноября 2017, 01:17
Finnair решила взвешивать пассажиров

Finnair решила взвешивать пассажиров

Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
Впрочем, особых оснований для беспокойства граждан с избыточным весом пока нет. Как поясняют авторы инициативы, процедура станет добровольной, а полученные сведения 

31 октября 2017, 09:55
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой 

23 октября 2017, 05:32
Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

На территории Татарстана произошло ДТП с автобусом из Самарской области. Он следовал из села Ташла в город Сарапул (Удмуртия). Авария случилась 21 октября около одиннадцати часов вечера.
«21 октября в 22:45 на 5-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск водитель пассажирского 
23 октября 2017, 09:12
Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранец бросился под колеса, чтобы присвоить выпавший из машины чужой кошелек

Сызранке Светлане Исаевой, оставившей кошелёк на багажнике Nissan Almera, и проехавшей так по улицам города, удалось найти видеозапись, на которой, предполагает женщина, видно как один из водителей подбирает упавший аксессуар, пишет «КТВ ЛУЧ»
 
По предварительным данным, 11 октября 
14 октября 2017, 03:53
В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В ночь с пятницы на субботу, с 22 на 23 сентября, в Самаре на улице Алма-Атинской произошло ДТП. Автомобиль "Шевроле", которым управляла молодая девушка, сбил троих пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.
 
Авария произошла на территории парковки. Двое 
23 сентября 2017, 02:23
В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео

В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео

В Самаре в результате ДТП пострадал пешеход. Молодой человек начал переходить дорогу по пешеходному переходу у ТЦ «Парк Хаус», как вдруг на него наехал внедорожник, пишет 63.ru. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора встречного автомобиля.

За рулем Toyota 
16 сентября 2017, 03:35
Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.
Для юриста 

22 августа 2017, 06:24
Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Сегодня около 6:00 в нескольких километрах от Самары произошло ДТП. Автобус Setra, следовавший из Перми, врезался в бетонное ограждение. Пермячка Оксана Калинина, находившаяся в этот момент в автобусе, рассказала подробности столкновения.

Оксана направлялась в отпуск в город Балаково Саратовской 
8 августа 2017, 11:06
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