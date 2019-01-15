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В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину
В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту …
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15 января 2019, 05:28
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В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"
Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться …
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15 января 2019, 05:24
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Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный …
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15 января 2019, 05:08
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Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы
В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 …
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15 января 2019, 04:38
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В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе
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15 января 2019, 04:16
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Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку
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15 января 2019, 08:46
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В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»
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14 января 2019, 05:50
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В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
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14 января 2019, 05:21
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Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам
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14 января 2019, 02:36
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Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре
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14 января 2019, 01:44
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Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе
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13 января 2019, 04:19
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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50