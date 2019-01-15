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Материалы по теме:

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту 
15 января 2019, 05:28
В Самаре блогер обнаружил туалет

В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"

Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться 
15 января 2019, 05:24
Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный 
15 января 2019, 05:08
Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 
15 января 2019, 04:38
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В понедельник, 14 января, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 16:00 34-летняя молодая женщина ехала на иномарке Mercedes Benz E200 по улице 40 лет Победы в районе дома № 35. Автомобилистка сбила 17-летнего пешехода, который пересекал дорогу 
15 января 2019, 04:16
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

В понедельник, 14 января, учитель физкультуры из школы № 27 Сызрани попросила полицейских прекратить проверку по факту ее обращения в больницу. Педагог пояснила, что у нее ни к кому нет претензий, все произошло случайно. Напомним, что еще 10 января на 
15 января 2019, 08:46
В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В воскресенье, 14 января, в Советском районе Самары произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 10:15 водитель Datsun on-DO ехал по улице Блюхера со стороны Карбышева в направлении Советской Армии. В районе дома № 27 по улице Блюхера он сбил 
14 января 2019, 05:50
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

Трое грабителей украли мягкие игрушки и цветы, чтобы подарить их своим девушкам

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении. Все произошло в цветочном магазине. По словам продавца, в помещение зашли трое молодых людей. Сначала они долго осматривали, а потом один из приятелей втолкнул женщину в помещение для хранения цветов и заблокировал 

14 января 2019, 02:36
Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Вечером 13 января массовое ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Около 17:30 41-летняя женщина ехала на своем «Форде» по Южному шоссе. Двигаться пришлось в условиях сильного снегопада. Из-за этого в районе дома 6а женщина не справилась с управлением и оказалась 

14 января 2019, 01:44
Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Авария произошла сегодня, 13 января, днем на федеральной трассе «М-5 Урал» в Клявлинском районе Самарской области, информирует региональное ГУ МВД.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель автомашины Toyota не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где 
13 января 2019, 04:19
В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
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