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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Самара: водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы

Во вторник, 21 ноября, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. 50-летний водитель «семерки» сбил мальчика на переходе у школы. Это случилось в 16:30 на Новокуйбышевском шоссе.

«По предварительной версии полицейских, напротив дома 54 по Новокуйбышевскому шоссе водитель допустил наезд на 

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В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta

В среду, 22 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Утром на перекрестке улиц XXII Партсъезда и улицы Свободы трамвай протаранил Vesta. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях и опубликовали фото.

«ДТПс трамваем произошло сегодня утром на 
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В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan

В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

21 ноября 2017, 03:37
Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

Под Самарой иномарка насмерть сбила 82-летнего пенсионера

В Самарской области полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП пожилого мужчины. Под Самарой 82-летнего пенсионера насмерть сбила иномарка «Тойота Хайлендер». Управлял внедорожником 40-летнний водитель.
 
«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 20.11.2017 года в 18:20 водитель 1977 

21 ноября 2017, 01:51
В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек

В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек – это сотрудники предприятий на Заводском шоссе. После ремонта дорожного полотна грузовой транспорт может лишиться доступа к зданиям. Дело в том, что съезды пересекают рельсы в местах, которые не оборудованы по 

19 октября 2017, 01:25
На опасном перекрестке в Самаре снова сбили пенсионера

На опасном перекрестке в Самаре снова сбили пенсионера

В Самаре снова сбили пенсионера напротив рынка «Норд». Вечером 19 сентября водитель большегруза «Мерседес», двигаясь по улице XXII Партсъезда в районе пересечения с Заводским шоссе, совершил наезд на 88-летнюю женщину. По данным ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая 

20 сентября 2017, 01:03
Очень опасно: про раскопки на Заводском шоссе

Очень опасно: про раскопки на Заводском шоссе

Блогер verqiz обращается к властям, чтобы они обратили внимание, как "очень опасно для людей идет замена труб на Заводском шоссе". "Никто даже не удосужился оградить место раскопок. Ни ленты, ни ограждений. А в тёмное время суток нет освещения этого 
28 августа 2017, 09:09
В Самаре основательно затопило Заводское шоссе

В Самаре основательно затопило Заводское шоссе

Вчера, 24 июня, на Самару обрушился сильнейший ливень. Стихия привела к затоплению нескольких улиц в городе. В частности, на Заводском шоссе - на участке от АЗС «Роснефть» до начала моста, ведущем в Зубчаниновку - образовался водоем, похожий на небольшое озеро, 
25 июня 2017, 02:58
Низкие темпы реконструкции Заводского шоссе вызвали недовольство главы города

Низкие темпы реконструкции Заводского шоссе вызвали недовольство главы города

В Самаре реконструируют Заводское шоссе, которое в последние годы оказалось в плачевном состоянии. Проезжающие по нему фуры разбили асфальтовое полотно. И вот теперь эта дорога не только станет ровнее, но и шире.
Низкие темпы реконструкции вызвали недовольство главы города. Здесь 

8 июня 2017, 03:45
Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии 

1 июня 2017, 10:25
В самарском трамвае скончался пенсионер

В самарском трамвае скончался пенсионер

Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру.  У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер 

3 декабря 2016, 03:19
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