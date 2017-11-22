Во вторник, 21 ноября, в Самаре под колеса автомобиля Toyota попал 70-летний пенсионер. ДТП произошло около 11 часов утра на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда. В народе, после большого числа ДТП с участием пожилых пешеходов, этот участок назвали «проклятым местом». По сообщению полицейских, иномаркой «Тойота Камри» управлял 32-летний мужчина.
«По предварительной информации полицейских, около дома № 6 «К» по Заводскому шоссе, водитель допустил наезд на пешехода 1947 года рождения, который переходил проезжую часть в не установленном для перехода месте».
У пострадавшего травмы плеча и головы. Пенсионер госпитализирован. Водитель, по данным стражей порядка, был трезв. Полицейские проводят проверку.
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