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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.

По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба 

19 июля 2017, 07:04
Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека

Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека

Во вторник, 18 июля, на обводной самарской дороге произошло ДТП с жертвами. Трагедия случилась примерно в 11 часов. На 27-м километре трассы столкнулись две иномарки Nissan Terrano  и Mitsubishi Lancer. 

По предварительным данным, водитель автомобиля  «Ниссан» при совершении обгона 
18 июля 2017, 01:50
Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, 
18 июля 2017, 01:25
В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В понедельник, 17 июля, в Самаре на проспекте Кирова произошло ДТП с участием двух пешеходов. Авария случилась около 18 часов. По данным полицейских, 63-летняя автоледи на иномарке Daewoo Matiz, направляясь со стороны улицы Стара-Загора к Московскому шоссе, выехала на тротуар. 
18 июля 2017, 11:51
Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший

Четыре человека погибли в Самарской области в результате ДТП на трассе М-5. Как рассказали в полиции, авария произошла около половины седьмого утра в Ставропольском районе. По предварительным данным водитель иномарки Hyundai Solaris, ехавший со стороны Тольятти к Сызрани, по неустановленной 
13 июля 2017, 12:41
Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

9-летний мальчик скончался на месте. Еще пострадала девочка. Она госпитализирована.
11 июля 2017, 11:05
«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, 
11 июля 2017, 11:03
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