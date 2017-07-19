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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»
Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба …
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19 июля 2017, 07:04
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Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека
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18 июля 2017, 01:50
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Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах
Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, …
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18 июля 2017, 01:25
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В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек
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18 июля 2017, 11:51
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Фото: под Самарой тягач раздавил иномарку с людьми, есть выживший
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13 июля 2017, 12:41
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03