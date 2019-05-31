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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Миодрага Божовича уволят, если «Крылья» вылетят в ФНЛ

Миодрага Божовича уволят, если «Крылья» вылетят в ФНЛ

Если самарские «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, то в руководстве команды произойдут значительные рокировки. В частности, в отставку уйдет главный тренер волжан Миодраг Божович, сообщает «Матч ТВ». Однако, если «Крылья» все же удержатся в Российской премьер-лиге, сохранение контракта с 
30 мая 2019, 12:39
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за игру с ЦСКА

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за игру с ЦСКА

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов прокомментировал итоги матча со столичным ЦСКА. Игра завершилась с разгромным для волжан счетом 6:0. Теперь самарский клуб занимает 13-е место и сразится с «Нижним Новгородом» за право сыграть в сезоне-2019/20 в 
27 мая 2019, 08:49
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Самаре перекроют три улицы из-за велоспорта

В Самаре перекроют три улицы из-за велоспорта

В течение трех дней в Самаре будут перекрыты несколько улиц. Это связано с проведением соревнований по велоспорту. С 08:00 до 16:00 22-24 мая ограничения будут действовать на следующих участках:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота 
20 мая 2019, 04:33
В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко

В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко

Со вторника, 30 апреля, до 23:00 субботы, 4 мая, в Самаре ограничено движение транспорта по улице Осипенко в районе дома № 32 на участке протяженностью 30 метров. Это сделано из-за работ по ремонту тепловых сетей. С сегодняшнего дня автобусы маршрута 
30 апреля 2019, 04:11
В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную

В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную

В среду, 17 апреля, в областной столице с 11:30 полностью перекрыли дорогу на улице Нагорной от Майской до Ливенской. Как сообщили в «РКС-Самара», это было сделано для устранения утечки из земли на водопроводной линии диаметром 300 мм. Кроме того, сейчас 
17 апреля 2019, 01:16
В Самаре перекроют несколько улиц на Пасху

В Самаре перекроют несколько улиц на Пасху

На Пасху, 28 апреля, а также другие  знаковые даты  - 5 мая, 7 мая,  в День Победы - 9 Мая, а также 15 июня в областной столице будут действовать ограничения на нескольких улицах. С 07:00 до 16:00 в эти дни 
15 апреля 2019, 04:28
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