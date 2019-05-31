В среду, 17 апреля, в областной столице с 11:30 полностью перекрыли дорогу на улице Нагорной от Майской до Ливенской. Как сообщили в «РКС-Самара», это было сделано для устранения утечки из земли на водопроводной линии диаметром 300 мм. Кроме того, сейчас