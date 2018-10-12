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В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка
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12 октября 2018, 04:41
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В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей
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12 октября 2018, 03:17
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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова
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21 сентября 2018, 02:16
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В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам
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18 сентября 2018, 03:07