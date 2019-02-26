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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»
В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны …
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26 февраля 2019, 10:08
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Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля
В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по …
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26 февраля 2019, 09:39
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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»
Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный …
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8 февраля 2019, 05:08
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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В Самаре пустили новый автобус до Управленческого
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1 февраля 2019, 01:20
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В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
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23 января 2019, 03:09
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской
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19 октября 2018, 01:44
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