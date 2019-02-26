В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15 Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы …