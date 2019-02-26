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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны 
26 февраля 2019, 10:08
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по 
26 февраля 2019, 09:39
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

В Самаре пустят автобус № 50у из-за «Лыжни России»

Уже завтра, 9 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Для удобства участников в городе пустят дополнительный автобусный маршрут. Четыре автобуса № 50у будут перевозить людей между Барбошиной поляной и Красной Глинкой (улица Батайская), заезжая в учебно-спортивный 
8 февраля 2019, 05:08
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

В Самаре пустили новый автобус до Управленческого

С пятницы, 1 февраля, в областной столице увеличили число маршрутов, следующих в Красноглинский район. Теперь до поселка Управленческий курсирует автобус № 51к, который начинает движение от станции метро «Кировская». Он начинает свою работу в 06:10. Последний рейс будет прибывать на 
1 февраля 2019, 01:20
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлили срок перекрытия по Чапаевской

В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по улице Чапаевской на отрезке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Напомним, что участок дороги там перекрыли еще в августе из-за проведения кровельных работ. Планировалось открыть движение с 17 октября, но теперь перекрытие 
19 октября 2018, 01:44
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