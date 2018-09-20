Работы на коммуникациях станут причиной очередного перекрытия дорог в Самаре. В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства ограничения движения будут введены по улице Шестая Толевая от улицы Балаковская до переулка Ясский. Они будут действовать с 24 сентября по 3 октября.
Автомобилистов просят учитывать это обстоятельство и заранее планировать свой маршрут.
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В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам
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18 сентября 2018, 03:07
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В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской
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11 сентября 2018, 06:06
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки
В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.
Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».
Предполагается, что …
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3 сентября 2018, 03:50
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В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова
Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной …
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29 августа 2018, 03:16
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Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары
В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.
Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская …
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25 мая 2018, 05:48
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Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре
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6 апреля 2018, 09:10