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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.

Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».

Предполагается, что 

3 сентября 2018, 03:50
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.

Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская 

25 мая 2018, 05:48
Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре

Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре

5 апреля оперативные службы выезжали на обследование подозрительного предмета в Самаре. Около одного из домов на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой бдительные граждане увидели пакет и сообщили о нем в полицию. На место прибыли работники оперативных ведомств. Проспект Ленина 
6 апреля 2018, 09:10
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