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Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца
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16 августа 2018, 12:29
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В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт
Региональный Фонд капремонта начал публиковать «черные» списки - перечни должников, в отношении которых ведется судебное разбирательство. На сайте появился специальный раздел, который так и называется «должники». В нем неплательщики не указаны пофамильно, но зато перечисляются их квартиры. Больше всего должников …
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16 августа 2018, 11:51
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Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка
Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.
Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение …
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16 августа 2018, 11:26
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До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить
Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.
По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был …
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16 августа 2018, 10:04
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
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14 августа 2018, 05:35
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ГИБДД проверит самарские автобусы
23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками …
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22 июля 2018, 02:00
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Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре
В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не …
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19 июля 2018, 09:57