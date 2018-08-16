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Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.

Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение 
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До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
ГИБДД проверит самарские автобусы

ГИБДД проверит самарские автобусы

23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками 
22 июля 2018, 02:00
Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не 
19 июля 2018, 09:57
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