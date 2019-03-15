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Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
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15 марта 2019, 02:30
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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На Магистральной ремонтируют трубу: 7 автобусов пустят в объезд
В пятницу, 15 марта, с 13:00 изменится схема движения транспорта на улице Магистральной. На отрезке улицы от Литвинова до Зубчаниновского шоссе коммунальщики ремонтируют трубопровод холодного водоснабжения диаметром 300 мм. По информации департамента транспорта, по направлению «из города» автобусы маршрутов № …
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15 марта 2019, 12:36
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова
В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, …
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14 марта 2019, 02:51
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В Самаре перекрыли Ставропольскую
С 12:00 вторника, 12 марта, в областной столице закрыто движение по улице Ставропольской. По данным «РКС-Самара», с 11:50 12 марта дорогу по улице Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова полностью перекрыли из-за ремонтно-восстановительных работ в колодце. Движение транспорта по …
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12 марта 2019, 01:26
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Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
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12 марта 2019, 08:59
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В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой
В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения …
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12 марта 2019, 07:54
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
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26 февраля 2019, 11:10
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В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин
В пятницу, 20 июля, на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в Октябрьском районе Самары произошло столкновение пяти автомобилей. Это случилось неподалеку от станции метро «Алабинская». По предварительным данным, обошлось без жертв, пишут в паблике «ДТП 163 Самара».
Судя …
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20 июля 2018, 07:28
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Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
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29 июня 2018, 04:36
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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки
Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что …
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21 апреля 2018, 05:48
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Проверку Московского шоссе и Ново-Садовой проведет облминтранс в Самаре
В Самаре с понедельника, 9 апреля, облминтранс начинает проверку состояния Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Эту информацию подтвердил в «Твиттере» глава ведомства Иван Пивкин.
«С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. Все выявляемые гарантийные дефекты будут актироваться …
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9 апреля 2018, 09:53
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