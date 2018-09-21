Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:
- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной стороне);
- с 20 сентября до 23:00 30 сентября - по улице Гаражная - напротив дома № 18;
- с 18:00 21 сентября до 06:00 24 сентября - по улице Ташкентская от пересечения с улицей Стара-Загора на участке 50 метров по направлению к проспекту Карла Маркса.
На время работ автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 21, 89, 297, 41, 59, 59а
Автомобилистов просят учитывать введенные ограничения при планировании поездок.
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