4
46
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко

В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко

Со вторника, 30 апреля, до 23:00 субботы, 4 мая, в Самаре ограничено движение транспорта по улице Осипенко в районе дома № 32 на участке протяженностью 30 метров. Это сделано из-за работ по ремонту тепловых сетей. С сегодняшнего дня автобусы маршрута 
30 апреля 2019, 04:11
В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную

В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную

В среду, 17 апреля, в областной столице с 11:30 полностью перекрыли дорогу на улице Нагорной от Майской до Ливенской. Как сообщили в «РКС-Самара», это было сделано для устранения утечки из земли на водопроводной линии диаметром 300 мм. Кроме того, сейчас 
17 апреля 2019, 01:16
В Самаре перекроют несколько улиц на Пасху

В Самаре перекроют несколько улиц на Пасху

На Пасху, 28 апреля, а также другие  знаковые даты  - 5 мая, 7 мая,  в День Победы - 9 Мая, а также 15 июня в областной столице будут действовать ограничения на нескольких улицах. С 07:00 до 16:00 в эти дни 
15 апреля 2019, 04:28
7 апреля в Самаре перекроют четыре улицы

7 апреля в Самаре перекроют четыре улицы

В воскресенье, 7 апреля, в областной столице планируется перекрыть четыре улицы в центре. Ограничение будет действовать с 00:00 до 16:00, исключение сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны и автомобилей с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу 
27 марта 2019, 01:00
В блогах: о велодорожках и почему они не нужны в Самаре

В блогах: о велодорожках и почему они не нужны в Самаре

Блогер Алексей Жирухин заявляет, что велодорожки совсем не нужны в Самаре.

"Начнем с того, что большинство жителей нашей страны так и не видели нормальных велодорожек помимо тех профанаций, которые устраивают власти российских городов, создавая некое жалкое подобие на 
25 июля 2018, 06:10
Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области

Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области

Свыше 200 лучших спортсменов страны принимают участие в чемпионате России по велоспорту-треку в олимпийских дисциплинах. Спортивные соревнования проходят с 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Министерство спорта Самарской области, в командной гонке преследования среди женщин победу одержали 4 спортсменки 

18 августа 2017, 04:50
В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту

В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту

Блогер Роман Ерёмкин сообщил, что "самарская команда девушек 17-18 лет заняла 3-е, бронзовое, место на первенстве России в командной гонке по велоспорту-шоссе". "Соревнование прошло на днях под Тольятти. За Самару выступали Вера Вахрушева, Дарья Дедова, Алена Демина и Дарья 
11 августа 2016, 06:26
Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в  Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел 

23 июня 2016, 11:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх