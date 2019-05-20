|
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
|
23 мая 2019, 09:23
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
В Самаре из-за ремонта перекрыли движение на улице Осипенко
|
30 апреля 2019, 04:11
|
В Самаре из-за утечки перекрыли Нагорную
|
17 апреля 2019, 01:16
|
В Самаре перекроют несколько улиц на Пасху
|
15 апреля 2019, 04:28
|
7 апреля в Самаре перекроют четыре улицы
|
27 марта 2019, 01:00
|
В блогах: о велодорожках и почему они не нужны в Самаре
Блогер Алексей Жирухин заявляет, что велодорожки совсем не нужны в Самаре.
"Начнем с того, что большинство жителей нашей страны так и не видели нормальных велодорожек помимо тех профанаций, которые устраивают власти российских городов, создавая некое жалкое подобие на …
|
25 июля 2018, 06:10
|
Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области
Свыше 200 лучших спортсменов страны принимают участие в чемпионате России по велоспорту-треку в олимпийских дисциплинах. Спортивные соревнования проходят с 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Министерство спорта Самарской области, в командной гонке преследования среди женщин победу одержали 4 спортсменки …
|
18 августа 2017, 04:50
|
В блогах: самарские девушки взяли бронзу на первенстве по велоспорту
Блогер Роман Ерёмкин сообщил, что "самарская команда девушек 17-18 лет заняла 3-е, бронзовое, место на первенстве России в командной гонке по велоспорту-шоссе". "Соревнование прошло на днях под Тольятти. За Самару выступали Вера Вахрушева, Дарья Дедова, Алена Демина и Дарья …
|
11 августа 2016, 06:26
|
Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку
Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел …
|
23 июня 2016, 11:30
Мы Вам перезвоним!