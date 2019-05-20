В блогах: о велодорожках и почему они не нужны в Самаре



"Начнем с того, что большинство жителей нашей страны так и не видели нормальных велодорожек помимо тех профанаций, которые устраивают власти российских городов, создавая некое жалкое подобие на … Блогер Алексей Жирухин заявляет , что велодорожки совсем не нужны в Самаре."Начнем с того, что большинство жителей нашей страны так и не видели нормальных велодорожек помимо тех профанаций, которые устраивают власти российских городов, создавая некое жалкое подобие на