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Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью
Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
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8 апреля 2017, 03:19
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В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото
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28 марта 2017, 10:22
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В Зубчаниновке мужчина провалился в сточную речку Дунайка и едва не замерз, есть фото
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5 февраля 2017, 12:39
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Под Тольятти тепловоз протаранил элитный «Порше» за 7,5 млн рублей, есть фото
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29 января 2017, 03:54
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Блогер сфотографировал снежные скульптуры Зубчаниновки
Блогер Александр Жоголев поведал про зубчаниновских снеговиков и опубликовал фото. "Не каждый город сегодня может похвастаться красивыми снежными фигурками, пусть даже необычными снеговиками. Зато наш колхозный пригород оказался богат на мастеров-скульпторов, которые способны сваять такую красоту не изо льда …
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13 января 2017, 09:57
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Коммунальная катастрофа в Зубчаниновке: затопило двор на Литвинова
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18 декабря 2016, 06:23
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Появилось фото дома в Смышляевке, где напали на полицейского и убили его жену
Съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится на месте убийства жены начальника полиции г. Отрадного. Коттедж расположен на окраине поселка Смышляевка. На месте работает следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА». Появилось фото с места преступления.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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11 декабря 2016, 03:50
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В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену
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11 декабря 2016, 01:45
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В Самаре ищут компанию, которая достроит детсад на 350 мест
«Управление градостроительства и ЖКХ» Волжского района Самарской области объявило тендер по определению подрядчика, который завершит строительство детского сада на 350 человек в поселке Смышляевка.
Цена контракта - 97 миллионов рублей. Работы оплатят из средств районного и областного бюджетов. Достроить здание нужно …
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30 сентября 2016, 05:21
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Последний Car-Fest пройдет в Самаре с 1 по 3 июля
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10 июня 2016, 03:05
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Тольяттинские врачи спасли попавшего под поезд мужчину
6 апреля в 11-м часу утра в Комсомольском районе на ул. Железнодорожной рядом с ж/д-переездом обнаружен мужчина, предположительно попавший под поезд, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные службы города.
Пострадавшему вызвали «скорую». Врачи диагностировали у 72-летнего мужчины …
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7 апреля 2014, 10:50