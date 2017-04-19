«Управление градостроительства и ЖКХ» Волжского района Самарской области объявило тендер по определению подрядчика, который завершит строительство детского сада на 350 человек в поселке Смышляевка.

Цена контракта - 97 миллионов рублей. Работы оплатят из средств районного и областного бюджетов. Достроить здание нужно …