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Материалы по теме:

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. 

27 марта 2018, 06:15
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода 

27 марта 2018, 02:25
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка

В самарском микрорайоне «Кошелев парк» меняется расписание автобусных рейсов до станции «Смышляевка», где пассажиры пересаживаются на электропоезд. Об этом сообщила Самарская пригородная 
23 марта 2018, 04:32
В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов

В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.

«По скорректированной схеме движения 

21 марта 2018, 05:17
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

Движение трамваев‍ встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, из-за аварии на улице Ново-Садовой было нарушено движение трамваев. Инцидент произошел около 8:30 в районе завода Тарасова. Там лопнул провод контактной сети. Трамваи встали в оба направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе ТЦ «Апельсин» 

19 марта 2018, 10:25
Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, 

16 марта 2018, 10:57
500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской 

15 марта 2018, 05:14
Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

В ГУ МВД России по Самарской области приступили к проверке по резонансному факту обнаружения на окраине Самары четырех брошенных медведей из цирка-шапито. Видео со зверями было опубликовано на выходных. Медведи голодны и нездоровы. У одного из них воспален глаз. По 
12 марта 2018, 02:54
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре сняли на видео потоп, случившийся на улице Ново-Садовой. Коммунальная авария произошла в ночь на 7 марта в районе перекрестка с улицей Челюскинцев. Движение транспорта по Ново-Садовой от Северовсоточной магистрали до улицы Осипенко ограничено. Напомним, по сообщению СКС, к 
7 марта 2018, 10:24
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото

В Самаре в ночь на 7 марта произошел потоп на улице Ново-Садовая. Из-за 
7 марта 2018, 09:59
СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

Следственный комитет и МВД сообщили официальные данные о ЧП в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», днем в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на улице Георгия Димитрова, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Местный 
5 февраля 2018, 05:19
В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка

В Самаре двухуровневая развязка появится на Ново-Садовой на пересечении  с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Напомним, возможность строительства нового дорожного объекта обсуждалась ранее. Накануне стало известно, что работы должны начаться в ближайшие три года. Министр транспорта Самарской области Иван 
19 января 2018, 02:10
В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина

В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина

В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и проспекта Ленина. Самарские автомобилисты пожаловались на постоянные пробки, возникающие на этом участке. Водители отмечают, что поток машин на Ново-Садовой вырос после открытия участка от улицы Первомайской до Полевой. Один из 
15 января 2018, 04:31
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII 

25 декабря 2017, 09:57
В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В социальных сетях появились жалобы самарцев о пробках на кольце Ракитовского и Московского шоссе после того, как на развязке включили светофоры. Это произошло утром в среду, 20 декабря. Автомобилист пишут про 
20 декабря 2017, 10:29
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