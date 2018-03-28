В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и даже сообщения якобы о "перестрелке". В МЧС сообщили, что пожарные прибыли туда в связи с некими мероприятиями по линии МВД. В полиции информацию пока не комментируют.
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Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре
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27 марта 2018, 06:15
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Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области
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27 марта 2018, 02:25
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Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте
Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.
Друге подробности смотрите в …
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27 марта 2018, 11:43
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13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске
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26 марта 2018, 12:51
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Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка
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23 марта 2018, 04:32
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В Самаре из-за коммунальной аварии изменилось движение автобусов
В Самаре в среду, 21 марта, из-за коммунальной аварии изменилось движение общественного транспорта. Временная схема введена на автобусном маршруте №38 "Юнгородок - 9-й микрорайон". Автобусы следуют в обоих направлениях по улицам Ново-Вокзальная, Вольская, далее – как обычно.
«По скорректированной схеме движения …
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21 марта 2018, 05:17
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МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары
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21 марта 2018, 12:37
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МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед
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20 марта 2018, 03:21
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Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
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19 марта 2018, 10:25
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Четыре улицы станут пешеходными на время ЧМ-2018 в Самаре
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16 марта 2018, 10:57
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500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре
Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской …
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15 марта 2018, 05:14
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
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7 марта 2018, 09:59
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
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5 февраля 2018, 05:19
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В Самаре на Ново-Садовой появится двухуровневая развязка
В Самаре двухуровневая развязка появится на Ново-Садовой на пересечении с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Напомним, возможность строительства нового дорожного объекта обсуждалась ранее. Накануне стало известно, что работы должны начаться в ближайшие три года. Министр транспорта Самарской области Иван …
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19 января 2018, 02:10
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В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина
В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и проспекта Ленина. Самарские автомобилисты пожаловались на постоянные пробки, возникающие на этом участке. Водители отмечают, что поток машин на Ново-Садовой вырос после открытия участка от улицы Первомайской до Полевой. Один из …
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15 января 2018, 04:31
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки
Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII …
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25 декабря 2017, 09:57
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В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»
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20 декабря 2017, 10:29