В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной … В четверг, 27 июня, в ДТП в областной столице угодила легковушка Lada Priora. Ночью, в 00:20 автомобилист ехал по улице Фасадной в Куйбышевском районе. По предварительной информации, около дома № 2 А по Фасадной он не справился с управлением и