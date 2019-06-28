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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
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28 июня 2019, 01:53
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В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»
С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом …
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28 июня 2019, 01:33
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Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба
Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. …
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28 июня 2019, 12:44
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К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб
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28 июня 2019, 12:22
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В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной
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28 июня 2019, 12:06
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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса
В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них …
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27 июня 2019, 12:44
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Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика
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27 июня 2019, 11:19
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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Из-за утечки без холодной воды остались 74 дома в Куйбышевском районе
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21 июня 2019, 07:33
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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На Московском шоссе в Самаре снесли автомастерскую
Московское шоссе в областной столице снова освобождают от небольших строений и павильонов. На этот раз «под раздачу» попали павильоны около Центрального автовокзала, расположенные в районе улицы Потапова. По словам местных жителей, в них раньше располагались автомастерские, пишет 63.ru. Одну …
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10 июня 2019, 02:00
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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами
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4 июня 2019, 04:14
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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