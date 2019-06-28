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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В пятницу, 28 июня, произошла автокатастрофа на 124 километре федеральной трассы «Ульяновск – Димитровград – Самара» в Новомалыклинском районе Ульяновской области. В 03:15 лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и тягач DAF с цистерной. Водитель легковушки выехал на встречную полосу 
28 июня 2019, 01:53
В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом 
28 июня 2019, 01:33
Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба

Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. 
28 июня 2019, 12:44
К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, где этой зимой была крупная коммунальная авария, сейчас идёт ремонт теплотрасс. В эту пятницу площадку проинспектировали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков и директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. Они 
28 июня 2019, 12:22
В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В четверг, 27 июня, в ДТП в областной столице угодила легковушка Lada Priora. Ночью, в 00:20 автомобилист ехал по улице Фасадной в Куйбышевском районе. По предварительной информации, около дома № 2 А по Фасадной он не справился с управлением и 
28 июня 2019, 12:06
В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
Из-за утечки без холодной воды остались 74 дома в Куйбышевском районе

Из-за утечки без холодной воды остались 74 дома в Куйбышевском районе

В пятницу, 21 июня, произошла утечка на трубопроводе около дома № 43 по Пугачевскому тракту в Куйбышевском районе Самары. Прорвало трубу с холодной водой диаметром 150 мм. Пока ведутся ремонтные работы, без воды остаются жители 74 многоквартирных домов, два детских 
21 июня 2019, 07:33
Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В воскресенье, 16 июня, в столице 63-го региона перекрыли движение по улице Тушинской на отрезке от Партизанской до Аэродромной. Как сообщили представители «РКС-Самара», там произошла авария на канализационном коллекторе. Рабочие приступили к ликвидации коммунального ЧП в 11:00, сначала им было 
17 июня 2019, 08:59
На Московском шоссе в Самаре снесли автомастерскую

На Московском шоссе в Самаре снесли автомастерскую

Московское шоссе в областной столице снова освобождают от небольших строений и павильонов. На этот раз «под раздачу» попали павильоны около Центрального автовокзала, расположенные в районе улицы Потапова. По словам местных жителей, в них раньше располагались автомастерские, пишет 63.ru. Одну 
10 июня 2019, 02:00
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

Во вторник днем, 4 июня, в столице 63-го региона произошел необычный инцидент. В районе 17-го километра Московского шоссе автомобилисты обратили внимание на пернатое семейство - утку с утятами, которые пересекали трассу со стороны Алма-Атинской. Среди бела дня птицы неторопливо перешли 
4 июня 2019, 04:14
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
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