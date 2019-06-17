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По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился 
14 июня 2019, 06:20
В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе

В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе

В пятницу во второй половине дня,14 июня, начался пожар на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. По словам очевидцев, в помещении находился цех по пошивке ковров. В 16:15 дежурным оперативной службы сообщили о возгорании, через три минуты был объявлен повышенный 
14 июня 2019, 09:00
Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно 
загрязнённой, источники излучения на ней не выявлены. Результаты измерений не превышают норм, 
13 июня 2019, 08:55
В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в 
13 июня 2019, 05:22
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. 
11 июня 2019, 12:56
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей

В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей

В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в 
10 июня 2019, 12:03
В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького

В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, в столице 63-го региона будет проходить фестиваль набережных «ВолгаФест- 2019». На этот раз его площадкой станет первая очередь набережной. С 09:00 до 23:00 8 и 9 июня будет перекрыто дорожное движение на участке 
7 июня 2019, 05:11
В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре стартовал масштабный ремонт на улице Ташкентской в районе пересечения с улицей Стара-Загора до Московского шоссе. Именно в этом месте рванула труба в январе и жители 338 домов остались без тепла и горячей воды в морозы. Рабочие должны переложить 
7 июня 2019, 04:08
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится 
5 июня 2019, 11:18
До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

В Самаре стартовал ремонт дворов. Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". До 1 сентября в городе благоустроят почти 60 дворовых территорий. Из них больше всего - 13 в Промышленном районе. 11 - в Красноглинском. 9 - в 
4 июня 2019, 10:48
В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара 
31 мая 2019, 10:01
В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер

В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер

Специалисты отключат участок теплосети по улице Ново-Вокзальной, где сегодня забил коммунальный гейзер. Как сообщили в ОАО «Предприятие тепловых сетей», повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной рядом с пересечением с Московским шоссе. Сейчас давление воды на участке 
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«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

Во вторник, 28 мая, в районе дома № 190 по проспекту Кирова в Самаре разлилось настоящее море — автомобили едут буквально по воде, под ней не видно проезжую часть. Котлованы, где проводились ремонтные работы, затопило. 

- Благодаря коммунальным службам в 
29 мая 2019, 10:20
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