Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной вырывался столб воды. … Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напоромстолб воды.