|
По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело
Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился …
|
14 июня 2019, 06:20
|
В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе
|
14 июня 2019, 09:00
|
Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти
В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно
|
13 июня 2019, 08:55
|
В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе
В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в …
|
13 июня 2019, 05:22
|
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
|
13 июня 2019, 12:56
|
Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. …
|
11 июня 2019, 12:56
|
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
|
11 июня 2019, 10:26
|
В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей
В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в …
|
10 июня 2019, 12:03
|
В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького
|
7 июня 2019, 05:11
|
В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе
|
7 июня 2019, 04:08
|
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
|
5 июня 2019, 11:18
|
До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
|
4 июня 2019, 10:48
|
В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара …
|
31 мая 2019, 10:01
|
В Самаре отключат участок теплосети, где забил коммунальный гейзер
Специалисты отключат участок теплосети по улице Ново-Вокзальной, где сегодня забил коммунальный гейзер. Как сообщили в ОАО «Предприятие тепловых сетей», повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной рядом с пересечением с Московским шоссе. Сейчас давление воды на участке …
|
30 мая 2019, 02:24
|
«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море
|
29 мая 2019, 10:20
Мы Вам перезвоним!