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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, 
12 марта 2019, 03:11
Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец едва не лишился кухонного гарнитура из-за долгов за коммунальные услуги. Судебные приставы завели два исполнительных производства на жителя Кошкинского района. Мужчина долгое время не перечислял деньги за коммунальные услуги, и его долг составил 45 тысяч рублей. Хотя в отношении 
12 марта 2019, 02:43
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей

Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре 
12 марта 2019, 01:54
В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения 
12 марта 2019, 07:54
Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

В среду, 6 марта, в Сызрани произошла авария: на улице Мира столкнулись микроавтобус и легковушка «Лада Приора». ДТП случилось около девяти утра. По предварительным данным, в момент столкновения машина отечественного производства выезжала со второстепенной дороги и ее водитель не предоставил 
6 марта 2019, 10:51
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В понедельник, 4 марта, рано утром в Самарской области произошла крупная авария в Кинельском районе. 

- Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств аварии в Кинельском районе, - сообщили корреспонденту «ТЕРРЫ» в ГУ МВД по Самарской области. - Механические повреждения получили три 
4 марта 2019, 10:59
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети, расположенной по улице Ставропольской у пересечения с Ново-Вокзальной. Коммунальная авария произошла в среду, 21 марта. Прорвало 500-миллиметровую трубу с горячей водой. Всех потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. В ликвидации аварии 
22 марта 2018, 10:32
В Самаре на Ставропольской из-за обрыва проводов встали трамваи

В Самаре на Ставропольской из-за обрыва проводов встали трамваи

В социальных сетях появилась информация о сбое в движении трамваев.

«На перекрестке Ново-Вокзальная - Ставропольская стоят трамваи, сказали, обрыв проводов», - сообщает пользователь в паблике «Услышано Самара». Он опубликовал фото.

«Проезжал - стояли, действительно линия оборвалась», - 
22 декабря 2015, 04:45
На улице Ставропольской загорелся трамвай с пассажирами

На улице Ставропольской загорелся трамвай с пассажирами

Сегодня, 25 сентября, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте. На улице Ставропольской загорелся трамвай, следовавший по маршруту №13. Инцидент случился в районе пересечения с улицей Советской. Задымление началось во втором вагоне. По словам очевидцев, пассажиры буквально выпрыгивали из него. 
25 сентября 2015, 11:36
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