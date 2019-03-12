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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины
Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, …
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12 марта 2019, 03:11
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Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
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12 марта 2019, 02:43
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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Мужчина, которого сбил поезд в Сызрани, убирал снег с путей
Стали известны детали трагедии на железной дороге в Сызрани, которая произошла во вторник утром,12 марта. В дежурную часть Сызранского линейного отдела в 08:47 позвонила дежурная центрального парка станции Сызрань-1. Женщина рассказала, что машинист пассажирского проезда «Москва-Самара» на 966 километре …
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12 марта 2019, 01:54
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В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой
В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения …
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12 марта 2019, 07:54
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Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП
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6 марта 2019, 10:51
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В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
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4 марта 2019, 11:16
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В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками
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4 марта 2019, 10:59
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В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с
Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.
Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть …
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1 марта 2019, 09:10
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
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26 февраля 2019, 11:10
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В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
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23 января 2019, 03:09
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В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской
В Самаре завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети, расположенной по улице Ставропольской у пересечения с Ново-Вокзальной. Коммунальная авария произошла в среду, 21 марта. Прорвало 500-миллиметровую трубу с горячей водой. Всех потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. В ликвидации аварии …
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22 марта 2018, 10:32
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В Самаре на Ставропольской из-за обрыва проводов встали трамваи
В социальных сетях появилась информация о сбое в движении трамваев.
«На перекрестке Ново-Вокзальная - Ставропольская стоят трамваи, сказали, обрыв проводов», - сообщает пользователь в паблике «Услышано Самара». Он опубликовал фото.
«Проезжал - стояли, действительно линия оборвалась», - …
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22 декабря 2015, 04:45
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На улице Ставропольской загорелся трамвай с пассажирами
Сегодня, 25 сентября, в Самаре произошел пожар в общественном транспорте. На улице Ставропольской загорелся трамвай, следовавший по маршруту №13. Инцидент случился в районе пересечения с улицей Советской. Задымление началось во втором вагоне. По словам очевидцев, пассажиры буквально выпрыгивали из него. …
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25 сентября 2015, 11:36
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