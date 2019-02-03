Провал проезжей части случился на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова. «К счастью» температурные ожоги горожанам на этот раз не грозят. На месте аварии льется не горячий кипяток, а холодная вода. По информации мэрии Самары, произошла утечка из колодцев водоснабжения СКС.
Принято решение перекрыть четную сторону улицы на участке от Ново-Вокзальной до Матросова. Движение закрыто до устранения причины образования дефекта дорожного покрытия.
В настоящее время на месте работают специалисты коммунальных служб. О сроках устранения аварии будет сообщено после определения объемов необходимых работ.
В ГИБДД рекомендуют автомобилистам выбирать маршрут движения с учетом указанных ограничений.
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