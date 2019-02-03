Пожар в кафе на ул. Ставропольской в Самаре тушили 30 человек Вечером в среду, 22 октября, самарские пожарные выезжали на тушение возгорания в кафе в Кировском районе города. Сообщение о пожаре поступило в 21:53. В заведении, расположенном на ул. Ставропольской, горела мягкая мебель на площади 5 квадратных метров. К месту ЧП было …