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Материалы по теме:

Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Не всё путём в самарском железнодорожном «царстве»… В Сызрани с рельсов сошел поезд

Вчера, 2 февраля, вечером в Самарской области произошло новое ЧП на железной дороге. В 16:05 на станции Сызрань-1 при маневровых передвижениях электровоз 2ВЛ10У сошел с рельсов. По предварительным данным, поезд без состава проехал маневровый светофор с запрещающим показанием. В результате 
3 февраля 2019, 03:31
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов утра 28-летний водитель за рулем многотонного грузовика устроил крупное ДТП на окраине самарского поселка Зубчаниновка. В районе дома №78а большегруз снес сразу … 16 припаркованных автомобилей. Также «добычей» грузовика стала опора линии электропередач. Столб 
2 февраля 2019, 01:57
Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

Решение о возобновлении занятий в школах, оставшихся без отопления, примут 25 января

В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована 

24 января 2019, 06:33
Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре

Отопление продолжает возвращаться в объекты, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в Самаре накануне вечером. По последним данным, тепло получили 172 дома из 338, 11 детских садов, 8 школ. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава города 

24 января 2019, 05:25
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
6 августа 2018, 11:04
«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

В четверг, 2 августа, в центре Самары произошло ЧП - во время движения иномарка Chevrolet Niva начала проваливаться под асфальт. Это случилось около дома № 225 по улице Молодогвардейской. На фотографиях видно, что сначала под землей оказалось левое переднее колесо, 
3 августа 2018, 01:25
Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему 
2 августа 2018, 10:50
«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка

«Капкан для зевак»: на Мехзаводе возле Московского шоссе обвалилась плитка

«Плитка провалилась на выезде с Красноглинского шоссе на Московское — по направлению в город. Я не знаю, что это — проделки кротов или ловушка для зазевавшихся, но в этой дыре можно легко оставить ногу», - негодует один из жителей Мехзавода, 
15 июля 2018, 02:29
Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
24 апреля 2018, 11:45
Треснул пополам ветхий дом в Самаре на Ставропольской

Треснул пополам ветхий дом в Самаре на Ставропольской

Жители Самары пожаловались на состояние одного их домов на Металлурге., на улице Ставропольской. Двухэтажное здание послевоенной постройки нуждается в срочном ремонте, передает портал 63.ru.

«На Металлург уже давно плюнули? Или тут не люди живут? Здание же скоро пополам разойдётся», 
15 апреля 2018, 03:11
Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Жители 35 частных домов в Самаре лишились холодного водоснабжения из-за долгов. Их общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Таковы данные за март. По итогам месяца, организация составила «черный список» - Топ-100 самых злостных 

27 марта 2018, 11:08
В Самаре коммунальщики отключили воду в 430 частных домах

В Самаре коммунальщики отключили воду в 430 частных домах

В частном секторе Самары в 2017 году в 430 домах коммунальщики отключили воду из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения. Лишь после этого должники оплатили счета, после чего водоснабжение их домов восстановили, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

Всего в прошлом 

17 января 2018, 10:01
В Самаре произошел пожар в трамвае

В Самаре произошел пожар в трамвае

Сегодня, 7 ноября, в Самаре на ул. Ставропольской произошло возгорание в трамвае, следовавшем по маршруту №13. Это произошло неподалеку от кольца ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Как сообщает портал «ProГород – Самара» со ссылкой на слова очевидца, пожар удалось 
7 ноября 2014, 03:24
В Самаре на ул. Ставропольской перенесли остановку трамваев №13 и 21

В Самаре на ул. Ставропольской перенесли остановку трамваев №13 и 21

На сайте Транспортного оператора Самары появилась информация о переносе остановочного пункта трамваев №13 и №21 на ул. Ставропольской.

С пятницы, 31 октября, посадка и высадка пассажиров трамвая будет производиться на остановке напротив дома № 108 по ул. Ставропольской (неподалеку от входа 

31 октября 2014, 11:59
Пожар в кафе на ул. Ставропольской в Самаре тушили 30 человек

Пожар в кафе на ул. Ставропольской в Самаре тушили 30 человек

Вечером в среду, 22 октября, самарские пожарные выезжали на тушение возгорания в кафе в Кировском районе города. Сообщение о пожаре поступило в 21:53. В заведении, расположенном на ул. Ставропольской, горела мягкая мебель на площади 5 квадратных метров.

К месту ЧП было 

23 октября 2014, 11:19
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