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В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной
В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.
Напомним, что общественный транспорт изменил …
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3 июня 2019, 10:57
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья
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3 июня 2019, 09:51
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок завершения …
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30 мая 2019, 04:14
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Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно
В столице 63-го региона стартовали работы по благоустройству Крымской площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ремонт ведется круглые сутки, задействованы 60 рабочих, которые используют 30 спецмашин.
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30 мая 2019, 11:15
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей
В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте …
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29 мая 2019, 09:49
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В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина
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15 апреля 2019, 05:24
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И.о. главного врача больницы имени Середавина в Самаре назначен Армен Бенян
Во вторник утром, 9 апреля, сотрудникам областной больницы имени Середавина представили нового главного врача Армена Беняна.
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9 апреля 2019, 03:26
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции
В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор …
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18 марта 2019, 12:18
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В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора
Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве …
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26 ноября 2018, 01:45
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Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани
Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, …
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21 августа 2018, 12:15
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С 1 декабря 2015 года будет закрыт въезд в Москву для грузовиков класса Евро-2 и Евро-3
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27 августа 2015, 05:53
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Иностранцам, критикующим Россию, могут отказать в устройстве на работу в РФ
Такие санкции в отношении противников государства предложил ввести депутат Госдумы Алексей Журавлев. Если соответствующий закон будет принят, то границы России могут закрыться для иностранцев, порочащих в социальных сетях честь граждан и должностных лиц РФ. Журавлёв предлагает заниматься мониторингом оппозиционных высказываний …
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2 апреля 2015, 11:11
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В Великобритании подтвердили, что некоторым российским чиновникам запрещен въезд в страну
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9 июля 2013, 11:58
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