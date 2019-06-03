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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.

Напомним, что общественный транспорт изменил 
3 июня 2019, 10:57
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В столице 63-го региона утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2019 года. Если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года, то цифра не изменилась. Она составила 36 674 рубля. Эта величина необходима для расчета 
3 июня 2019, 09:51
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
3 июня 2019, 09:07
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок  завершения 
30 мая 2019, 04:14
Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно

Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно

В столице 63-го региона стартовали работы по благоустройству Крымской площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ремонт ведется круглые сутки, задействованы 60 рабочих, которые используют 30 спецмашин. 

- Общественный транспорт ездит без ограничений. С часу ночи до 
30 мая 2019, 11:15
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте 
29 мая 2019, 09:49
В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина

В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина

Неизвестные вандалы  испортили в столице 63-го региона фасады домов, которые в прошлом году отремонтировали и привели в порядок в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, речь идет о доме № 4 по улице Губанова и № 260 
15 апреля 2019, 05:24
И.о. главного врача больницы имени Середавина в Самаре назначен Армен Бенян

И.о. главного врача больницы имени Середавина в Самаре назначен Армен Бенян

Во вторник утром, 9 апреля, сотрудникам областной больницы имени Середавина представили нового главного врача Армена Беняна.  
 
- 9 апреля исполняющим обязанности главного врача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина назначен Армен Сисакович Бенян, врач высшей категории, доктор медицинских наук, - 
9 апреля 2019, 03:26
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, 
21 августа 2018, 12:15
С 1 декабря 2015 года будет закрыт въезд в Москву для грузовиков класса Евро-2 и Евро-3

С 1 декабря 2015 года будет закрыт въезд в Москву для грузовиков класса Евро-2 и Евро-3

Первоначально планировалось, что запрет на въезд в столицу грузовых машин по экологическому классу начнет действовать с начала осени, но его перенесли на зиму. Отметим, данный проект Минтранс разработал еще год назад.

Кроме запрета на въезд в город машин экологического 
27 августа 2015, 05:53
Иностранцам, критикующим Россию, могут отказать в устройстве на работу в РФ

Иностранцам, критикующим Россию, могут отказать в устройстве на работу в РФ

Такие санкции в отношении противников государства предложил ввести депутат Госдумы Алексей Журавлев. Если соответствующий закон будет принят, то границы России могут закрыться для иностранцев, порочащих в социальных сетях честь граждан и должностных лиц РФ. Журавлёв предлагает заниматься мониторингом оппозиционных высказываний 
2 апреля 2015, 11:11
В Великобритании подтвердили, что некоторым российским чиновникам запрещен въезд в страну

В Великобритании подтвердили, что некоторым российским чиновникам запрещен въезд в страну

60 россиян, так или иначе причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, не смогут посещать Великобританию. МВД страны "знает о внесенных в список людях и уже приняло необходимые меры, чтобы им не выдавали визы для въезда в Великобританию".
9 июля 2013, 11:58
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