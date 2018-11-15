Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев Пешеходный светофор на Московском шоссе в районе гостиницы «Моя» смонтируют в течение двух месяцев. На нем будет установлена специальная кнопка, которая позволит сделать переход дороги более организованным.



Интервал ожидания для пешеходов и автомобилистов придётся согласовывать с ГИБДД. Это будет …