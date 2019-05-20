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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города

2 июня 2019 года на Центральной площади Тольятти Владимир Аветисян иD’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом, который станет подарком группы всем тольяттинцам по случаю Дня города.

Тольятти регулярно входит в гастрольные турне D’Black Blues Orchestra. В 2017 году группа с 

23 мая 2019, 02:51
В Польше запретили песню «Темная ночь»

В Польше запретили песню «Темная ночь»

На днях в польском городе Гданьск произошел инцидент. Во время акции в местном музее Второй мировой войны артист Петр Косевский начал исполнять песню «Темная ночь». Спустя некоторое время, директор музея потребовал от музыкантов прекратить играть. Он назвал песню «большевистской» и 

21 мая 2019, 03:56
«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову

«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову

Тольяттинская фитнес-няша и "зожница" Женя Трубникова призналась, что сходила НА БУЗОВУ. Скандально известная звезда приезжала в Автоград.

«Как интеллигентная девушка, нужно упомянуть, что я ее не поклонница. Но! Как не идти-то? А? Популярнее ее только Президент. Я вообще с радостью бы 

14 мая 2019, 01:35
Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к серии выступлений. На лучших площадках страны коллектив представит свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в присутствии 60 тысяч зрителей.

29 мая музыканты выступят на 
7 мая 2019, 10:01
В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге

В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге

Некоторое время назад врачи в Торонто провели уникальную операцию. К ним привезли скрипачку, которой стало плохо во время концерта. У нее диагностировали операбельную опухоль. Правда, для того, чтобы ее удалить максимально безопасно для пациентки, та должна была оставаться в полном 
26 апреля 2019, 11:28
В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток

В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток

В Швеции вышла очень необычная виниловая пластинка. Художник из Мальмё Александер Хёглунд  решил сделать «альбом», на котором записал 10 дорожек со звуками растворяющихся в воде таблеток. По замыслу автора, они должны вызывать у слушателей различные ассоциации.

"Здесь присутствует юмор, 
2 апреля 2019, 01:28
«Петь нечем»: Елена Ваенга отменила концерты в Самаре и Сызрани

«Петь нечем»: Елена Ваенга отменила концерты в Самаре и Сызрани

В среду, 20 марта, певица Елена Ваенга сообщила о переносе своих концертов в нескольких городах - Сызрани, Саратове, Самаре и Волгограде. Отметим, что концерт в Сызрани был запланирован на завтра, 21 марта, а в областной столице — на 23 марта 
20 марта 2019, 11:17
Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Сегодня в Самаре выступит любимец российских женщин, певец Стас Михайлов. И пока одни томятся в приятном предвкушении концерта, другие, судя по всему, терпят некоторые неудобства.

Дело в том, что звезды российской эстрады редко путешествуют налегке. Они привозят с собой 
6 февраля 2019, 02:32
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