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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с открытым концертом в Тольятти на праздновании Дня города
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23 мая 2019, 02:51
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В Польше запретили песню «Темная ночь»
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21 мая 2019, 03:56
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«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову
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14 мая 2019, 01:35
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Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra
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7 мая 2019, 10:01
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В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге
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26 апреля 2019, 11:28
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В Швеции вышла пластинка со звуками растворяющихся в воде таблеток
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2 апреля 2019, 01:28
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«Петь нечем»: Елена Ваенга отменила концерты в Самаре и Сызрани
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20 марта 2019, 11:17
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Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную
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6 февраля 2019, 02:32
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