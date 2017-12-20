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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
13 декабря 2017, 04:25
В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения

В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.

«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.

Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило 

8 декабря 2017, 01:56
Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие 

7 декабря 2017, 04:19
В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

В Самаре приостановили стройку путепровода на Ташкентской

Приостановка строительства путепровода на пересечении улиц Демократической и Ташкентской связана с необходимостью переноса теплосетей. Сроки пока не называют, передает портал 63.ru со ссылкой на минтранс Самарской области. Новый дорожный объект будет представлять собой двухуровневую развязку. Его готовность оценивают в 
7 ноября 2017, 04:58
В Самаре проезд трамваев по Ташкентской временно запретят

В Самаре проезд трамваев по Ташкентской временно запретят

Со следующей недели в Самаре на три дня планируют ограничить движение трамваев по улице Ташкентской. Это связано с установкой нового оборудования на пересечении с Московским шоссе - автоматической стрелки чешского производства, 
21 сентября 2017, 06:06
Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

Названы сроки запуска новой развязки на Демократической

На пересечении улиц Демократической и Ташкентской уже осенью завершится строительство двухуровневой автомобильной развязки. Возведение объекта длиной 90 метров обходится в 160 млн рублей. Здесь организуют 4 полосы движения - по две в каждую сторону. Путепровод на две трети уже готов.

Валерий 

27 июля 2017, 09:01
На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин

Вечером в понедельник, 5 июня, на улице Демократической в течение часа произошло два ДТП с участием девяти автомобилей. По данным МЧС, сообщение о первой аварии поступило в 17:16. Столкнулись пять машин. Менее часа спустя еще одно ДТП с участием четырех 

6 июня 2017, 09:33
В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии.  Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.

По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент 

11 апреля 2017, 11:36
В Самаре на Демократической сгорел автомобиль

В Самаре на Демократической сгорел автомобиль

Вчера, 17 марта, поздно вечером в Самара на улице Демократической случился пожар.

По неустановленным причинам загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжало пожарное подразделение в составе 7 человек личного состава на 2 единицах спецтехники, сообщает МЧС по Самарской области.

Пожарные устанавливают причину пожара и 

18 марта 2017, 02:50
В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.

Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской 
21 ноября 2016, 03:26
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