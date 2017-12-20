В правительстве Самарской области сообщили подробности о перекрытии движения транспорта в четверг. 21 декабря в Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда. Ограничение будет действовать в ночные часы с 22 часов до шести утра вплоть до 24 декабря.
«В Самаре в период с 21 по 24 декабря в ночное время (с 22:00 до 06:00) в связи с началом работ по переустройству линии электропередач ВЛ-220 кВ будет полностью закрываться движение автомобильного транспорта на транспортной развязке на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская», - сообщил департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Необходимые дорожные знаки уже установили. В правительстве предоставили схему. После окончания работ по переустройству ЛЭП, в Самаре продолжат строить путепровод через Демократическую.
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