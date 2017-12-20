В Самаре проезд трамваев по Ташкентской временно запретят Со следующей недели в Самаре на три дня планируют ограничить движение трамваев по улице Ташкентской. Это связано с установкой нового оборудования на пересечении с Московским шоссе - автоматической стрелки чешского производства, … Со следующей недели в Самаре на три дня планируют ограничить движение трамваев по улице Ташкентской. Это связано с установкой нового оборудования на пересечении с Московским шоссе - автоматической стрелки чешского производства,