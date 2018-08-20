|
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
|
20 августа 2018, 12:35
|
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина
|
20 августа 2018, 12:15
|
В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб
|
20 августа 2018, 11:37
|
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
|
20 августа 2018, 10:32
|
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
|
14 августа 2018, 04:35
|
В Самаре появился светофор на пересечении Победы и Пугачевской
|
13 августа 2018, 05:28
|
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе
|
23 июля 2018, 11:00
|
Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах
Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.
«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за …
|
18 июля 2018, 10:19
|
В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка
|
17 июля 2018, 10:00
|
В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором …
|
10 июля 2018, 11:16
|
На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор
|
5 июля 2018, 10:32
|
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры
19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как …
|
20 мая 2018, 03:22