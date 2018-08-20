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Материалы по теме:

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 19 августа, поступил сигнал о пожаре в дачном домике в 17-м Проезде в СНТ «Зеленовка» около села Васильевка. 
 
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно в 22:34. Оказалось, что горел дачный дом на площади 30 квадратных 
20 августа 2018, 12:15
В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В красивую дату, «день трех восьмерок» - 18.08.2018 в Самарской области наблюдался настоящий свадебный бум. В регионе поженились более 600 пар, а в самарском Дворце бракосочетания на Молодогвардейской был поставлен рекорд по количеству пар, заключивших союз в этот день. В 
20 августа 2018, 11:37
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
В Самаре появился светофор на пересечении Победы и Пугачевской

В Самаре появился светофор на пересечении Победы и Пугачевской

В Самаре поставили новый светофор на пересечении улиц Победы и Пугачевский на выезде из города, в районе остановки транспорта «Хлебозавод». Местные жители не скрывают своей радости, поскольку из-за большого количества пешеходов на этом участке постоянно возникала пробка, особенно в час 
13 августа 2018, 05:28
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.

«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

18 июля 2018, 10:19
В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка

В подземном переходе на Московском шоссе в Самаре крошится новая плитка

Жители областной столицы заметили, что плитка в подземном пешеходном переходе рядом с торговым центром «Империя» на Московском шоссе начала разрушаться, она раскрошилась на заезде и пандусе для инвалидов.
 
- Подземный переход ТЦ Империя Московское шоссе. Плитка крошится. Надо бы заменить. 
17 июля 2018, 10:00
В блогах: вандалы осквернили штурмовик

В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе

Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором 

10 июля 2018, 11:16
На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор

Еще на одном аварийном перекрестке Самары - на пересечении улицы Каховской с проспектом Юных Пионеров появился светофор. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее и следить за дорогой.

Как пояснили представители компании «Дорсигнал», перекресток сделали регулируемым по многочисленным 
5 июля 2018, 10:32
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
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