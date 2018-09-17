В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника … В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой