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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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В центр буккроссинга превратится сквер имени Чехова в Самаре
Ремонт продолжается в сквере имени Чехова в Советском районе Самары. За ходом работ наблюдают местные жители, по просьбам которых и началось комплексное благоустройство территории.
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12 июля 2018, 01:54
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1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре
В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую …
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20 июня 2018, 04:06
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В Великобритании украли первое издание книги о Гарри Поттере
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17 января 2018, 09:55
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Самара вошла в Топ-10 самых читающих городов страны
Рейтинг подготовило агентство Zoom Market. По данным исследователей, более 72 процентов жителей страны читают книги не реже одного раза в две недели. При этом 68 процентов скачивают их в Интернете, 18 - покупают на бумажных или электронных носителях. Услугами …
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1 сентября 2017, 02:03
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Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети
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9 марта 2017, 11:25
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Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода
Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного …
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26 января 2017, 07:17
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Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха
Самарский писатель Андрей Олех заключил контракт с крупнейшим российским издательством «Эксмо». Роман «Безымянлаг» вышел из печати 1 сентября. События книги разворачиваются на территории исправительно-трудового лагеря, который был расположен в районе современной площади Куйбышева. В Безымянлаг приезжает молодой лейтенант НКВД, чтобы …
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21 сентября 2016, 02:15
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Писатели из Самары вошли в шорт-лист премии «Дебют»
Определен шорт-лист независимой литературной премии для молодых авторов «Дебют-2015». В него попали самарские писатели Андрей Олех и Дмитрий Ахметшин,.
Андрей Олех отправил на конкурс свой роман «Безымянлаг». Дмитрий Ахметшин представил повесть «Похождения Дениса в нарисованном мире», которую отметили …
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24 ноября 2015, 01:41