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Материалы по теме:

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
В центр буккроссинга превратится сквер имени Чехова в Самаре

В центр буккроссинга превратится сквер имени Чехова в Самаре

Ремонт продолжается в сквере имени Чехова в Советском районе Самары. За ходом работ наблюдают местные жители, по просьбам которых и началось комплексное благоустройство территории.
 
- Именно по просьбе населения здесь будет установлен элемент буккроссинга - вместительный книжный шкаф, а также устроено 
12 июля 2018, 01:54
1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре

1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре

В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую 

20 июня 2018, 04:06
В Великобритании украли первое издание книги о Гарри Поттере

В Великобритании украли первое издание книги о Гарри Поттере

В ночь с 8 на 9 января в Британском городе Тетфорд было ограблено местное книгохранилище. Добычей воров стали 12 раритетных томов. Стоимость каждой книги исчисляется в тысячах фунтов стерлингов, самой дорогой из которых было первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри 
17 января 2018, 09:55
Самара вошла в Топ-10 самых читающих городов страны

Самара вошла в Топ-10 самых читающих городов страны

Рейтинг подготовило агентство Zoom Market. По данным исследователей, более 72 процентов жителей страны читают книги не реже одного раза в две недели. При этом 68 процентов скачивают их в Интернете, 18 - покупают на бумажных или электронных носителях. Услугами 
1 сентября 2017, 02:03
Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Издательство «Эксмо» опубликовало на своем сайте первые страницы нового романа самарца Андрея Олеха. Книга называется «Улица Свободы. Приключения советских фураг». События разворачиваются в Куйбышеве на Безымянке в 1975 году. Двое фураг крадут слитки платины с оборонного завода.

«В новой 
9 марта 2017, 11:25
Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного 
26 января 2017, 07:17
Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха

Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха

Самарский писатель Андрей Олех заключил контракт с крупнейшим российским издательством «Эксмо». Роман «Безымянлаг» вышел из печати 1 сентября. События книги разворачиваются на территории исправительно-трудового лагеря, который был расположен в районе современной площади Куйбышева. В Безымянлаг приезжает молодой лейтенант НКВД, чтобы 
21 сентября 2016, 02:15
Писатели из Самары вошли в шорт-лист премии «Дебют»

Писатели из Самары вошли в шорт-лист премии «Дебют»

Определен шорт-лист независимой литературной премии для молодых авторов «Дебют-2015». В него попали самарские писатели Андрей Олех и Дмитрий Ахметшин,.

Андрей Олех отправил на конкурс свой роман «Безымянлаг». Дмитрий Ахметшин представил повесть «Похождения Дениса в нарисованном мире», которую отметили 
24 ноября 2015, 01:41
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