Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи В Самаре изменились правила парковки около театра оперы и балета. На отрезке улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской (за зданием театра) установлены знаки, запрещающие парковку каждый день с 00:00 до 06:00. Как отметили в «Дорсигнале», ранее там стояли знаки запрета …