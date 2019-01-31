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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Материалы по теме:

Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда 
31 января 2019, 10:06
Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи

В Самаре изменились правила парковки около театра оперы и балета. На отрезке улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской (за зданием театра) установлены знаки, запрещающие парковку каждый день с 00:00 до 06:00. Как отметили в «Дорсигнале», ранее там стояли знаки запрета 
31 января 2019, 04:40
В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

На 10 дней «задержится» за решеткой житель Самарской области, который задолжал своим детям крупную сумму. История началась с того, что судебные приставы из Приволжского района завели два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание дочерей с местного жителя. Нерадивый отец 
31 января 2019, 01:18
Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с 
31 января 2019, 08:44
«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

10-ый арбитражный апелляционный суд Москвы разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в торговом центре «Московский» в Самаре. Вместе с тем французской компании предстоит выплатить владельцу ТРК долг за аренду в размере около 9,5 млн рублей, тогда как «Московский» требовал 
30 января 2019, 08:27
Часть «Парк Хауса» хотят снести

Часть «Парк Хауса» хотят снести

Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным 
29 января 2019, 09:10
В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до  Ново-Садовой в районе Постникова 
25 января 2019, 05:01
Стало известно, когда достроят «Алабинскую» и начнут «Самарскую»

Стало известно, когда достроят «Алабинскую» и начнут «Самарскую»

Для завершения строительства станции метро «Алабинская» необходим 1 миллиард рублей. Об этом на заседании профильного комитета губернской думы рассказал главный архитектор региона Анатолий Баранников. Деньги нужны на отделочные работы, установку систем управления и инженерные коммуникации. Сейчас движение организовано по усеченному 
22 января 2019, 09:27
Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем 
20 декабря 2018, 08:53
В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и 
30 ноября 2018, 12:20
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