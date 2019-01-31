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Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании
В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда …
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31 января 2019, 10:06
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Около Самарского театра оперы и балета теперь можно парковаться до полуночи
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31 января 2019, 04:40
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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей
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31 января 2019, 01:18
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Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с …
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31 января 2019, 08:44
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«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»
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30 января 2019, 08:27
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Часть «Парк Хауса» хотят снести
Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным …
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29 января 2019, 09:10
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В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой
В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой в районе Постникова …
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25 января 2019, 05:01
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Стало известно, когда достроят «Алабинскую» и начнут «Самарскую»
Для завершения строительства станции метро «Алабинская» необходим 1 миллиард рублей. Об этом на заседании профильного комитета губернской думы рассказал главный архитектор региона Анатолий Баранников. Деньги нужны на отделочные работы, установку систем управления и инженерные коммуникации. Сейчас движение организовано по усеченному …
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22 января 2019, 09:27
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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем …
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20 декабря 2018, 08:53
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В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть
Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и …
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30 ноября 2018, 12:20
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