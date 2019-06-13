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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, 
11 июня 2019, 02:04
В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее 
11 июня 2019, 12:33
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

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11 июня 2019, 10:26
В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

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10 июня 2019, 12:54
Дорожные камеры предлагают устанавливать на самых аварийных участках дорог

Дорожные камеры предлагают устанавливать на самых аварийных участках дорог

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10 июня 2019, 11:52
Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов

Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов

Монолитное основание Дворца спорта на улице Молодогвардейской в столице 63-го региона выполнено на 70%. В понедельник, 10 июня, на стройплощадке работает общественная комиссия Самарской области. Проект больше корректироваться не будет. Сдача планируется в 2021 году. 

Основная трудность - соблюдение этапов 
10 июня 2019, 10:39
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Мэрия Барселоны выдала разрешение на возведение собора Саграда Фамилия

Мэрия испанской Барселоны выдала разрешение на продолжение строительства знаменитого собора Саграда Фамилия. Урегулирование вопроса стало результатом совместной работы руководства города и представителей духовенства, сообщает РИА «Новости».

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7 июня 2019, 05:29
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

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Очередной провал: на Ново-Вокзальной просел асфальт

Очередной провал: на Ново-Вокзальной просел асфальт

«Дорожные черви» продолжают «пожирать» дороги в Самаре. Теперь стало известно о провале на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Из-за нее оказалось затруднено движение по одной из полос проезжей части. Сама яма уже огорожена сигнальными лентами.