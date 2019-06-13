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Более половины россиян покупают товары со скидками
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13 июня 2019, 11:48
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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова
В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, …
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11 июня 2019, 02:04
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В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел
В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее …
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11 июня 2019, 12:33
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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
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10 июня 2019, 08:49
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН
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10 июня 2019, 12:54
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Дорожные камеры предлагают устанавливать на самых аварийных участках дорог
В России может измениться методика расстановки дорожных камер видеонаблюдения. Минтранс предлагает в первую очередь монтировать их в тех местах, где чаще всего случаются аварии. В случае, если эта инициатива пройдет согласование в профильных ведомствах, ее закрепят на законодательном уровне. Сейчас …
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10 июня 2019, 11:52
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Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов
Монолитное основание Дворца спорта на улице Молодогвардейской в столице 63-го региона выполнено на 70%. В понедельник, 10 июня, на стройплощадке работает общественная комиссия Самарской области. Проект больше корректироваться не будет. Сдача планируется в 2021 году.
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10 июня 2019, 10:39
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Мэрия Барселоны выдала разрешение на возведение собора Саграда Фамилия
Мэрия испанской Барселоны выдала разрешение на продолжение строительства знаменитого собора Саграда Фамилия. Урегулирование вопроса стало результатом совместной работы руководства города и представителей духовенства, сообщает РИА «Новости».
В октябре руководство собора согласилось выплатить в пользу Барселоны 36 миллионов евро …
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7 июня 2019, 05:29
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В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги
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6 июня 2019, 11:47
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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Очередной провал: на Ново-Вокзальной просел асфальт
«Дорожные черви» продолжают «пожирать» дороги в Самаре. Теперь стало известно о провале на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Из-за нее оказалось затруднено движение по одной из полос проезжей части. Сама яма уже огорожена сигнальными лентами.