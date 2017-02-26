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Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
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25 февраля 2017, 01:41
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Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами
Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
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14 февраля 2017, 02:08
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Сурки Иван и Ева погадают для самарцев
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20 января 2017, 01:08
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В блогах: в Самаре живет талантливый козлик Мурзик
Блогер Антон Черепок поведал, какое "милое чудо живет в самарском контактном зоопарке". "Это козлик Мурзик. Ему всего 2 месяца, и он умеет делать несколько трюков. Мурзик может ходить испанским шагом, танцевать вальс, прыгать через препятствие, подавать лапу. А научила …
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1 декабря 2016, 04:03
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Выставка акул впервые пройдет в московском зоопарке
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14 ноября 2016, 02:36
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Ученые опровергли один из основных мифов о происхождении человека
Бразильские и британские ученые в процессе исследований сделали открытие, которое способно изменить существующую теорию об эволюции человека. Как было установлено, камни с режущими краями, которые похожи на орудия труда, могут изготавливать не только шимпанзе, но и чернополосые капуцины. Эксперты рассказали …
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20 октября 2016, 11:40
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Психологи обнаружили сходство в поведении политиков и обезьян
Исследователи заявили об обнаружении сходства в поведении политиков и обезьян. Об этом поведали сотрудники Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.
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31 мая 2016, 12:45
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Палеонтологи: Обезьяны проплывали 160 километров 21 миллион лет назад
В процессе археологических исследований американские специалисты из Университета штата Флорида нашли на территории Панамы останки древнейшей обезьяны Северной Америки, а именно маленькие зубы приматов, напоминающих современных капуцинов. В результате тщательного структурного анализа останков специалисты сделали умозаключение, что 21 миллион лет …
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22 апреля 2016, 11:20
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На въездах в Самару появятся новые стелы
В настоящее время власти города рассматривают несколько вариантов реализации проекта, передает портал rusamara.com. В одном из них речь идет об установке стелы в виде крыльев на въезде со стороны Южного шоссе. Подобная форма, по мнению авторов скульптурной группы, будет …
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14 февраля 2016, 02:08
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Новости блогов: зимний городок около ТЦ «Амбар» в Самаре
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16 декабря 2014, 08:53
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В Самаре временно изменят схему движения транспорта по Южному шоссе
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17 октября 2014, 11:22
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Виктор Сурков требует от самарских налоговиков 101 млн рублей
Компания «Волга-Ритейл» пытается возместить 101 миллион рублей, выплаченный в виде налога на добавленную стоимость. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в областной арбитраж с иском к инспекции федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. В случае успеха деньги выплатят из бюджета. …
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22 ноября 2013, 04:32